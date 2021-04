Covid-19: Cabo Verde com mais duas mortes e 130 casos positivos

2/04/2021 19:45 - Modificado em 2/04/2021 19:45

Segundo o comunicado divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o país registou mais dois óbitos – Praia e Boa Vista – e 130 novos casos positivos do novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas foram analisadas 1.061 amostras pelos laboratórios de virologia do país, um dos valores mais altos desde o início da pandemia. Com os 130 novos casos reportados hoje, o país mantém-se, pelo terceiro dia consecutivo, acima dos 100 casos positivos.

A concelho da Praia continua a ser o principal foco de propagação da doença no país. Foram analisadas 332 amostras e detetadas 68 novas infeções, tendo a Praia, agora, 585 casos ativos da doença. Ainda na ilha de Santiago foram diagnosticados novos casos de Covid-19 nos concelhos de Santa Catarina (2), São Salvador do Mundo (2) e São Domingos (1).

Ainda segundo os dados de hoje do Ministério da Saúde, na ilha do Sal, novo foco da pandemia no arquipélago, foram confirmados mais 28 infetados (em 293 amostras) nas últimas 24 horas, passando a ter 227 casos ativos.

Foram ainda registados casos de covid-19 nas ilhas de São Vicente (14), Boa Vista (11) e Santo Antão (quatro).

Entretanto, mais 58 pessoas foram dadas como recuperadas. Praia teve 32, Tarrafal 1, São Miguel 1, Paul 2, São Vicente 8 e Sal 14.

Com os dois óbitos registados nas últimas 24 horas, subiu para 171 o acumulado de mortes por complicações associadas à covid-19 e cinco por causas externas.

Com a atualização dos dados divulgada hoje pelo Ministério da Saúde, o nosso arquipélago conta com 1.135 casos ativos de infeção e soma 16.398 pessoas consideradas recuperadas de um acumulado de 17.717 casos do novo coronavírus, desde 19 de março de 2020.