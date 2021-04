Ataque Capitólio: Um polícia morreu e outro ficou ferido. Suspeito morto

Apolícia do Capitólio revelou que dois agentes foram feridos na tarde desta sexta-feira após uma viatura ter investido contra uma barreira perto da entrada norte do complexo do Capitólio, avança o The New York Times. Um dos polícias acabou por morrer. O Capitólio encontra-se isolado nesta altura.

A Associated Press adianta que o veículo tentou furar uma das barreiras colocadas no exterior do Capitólio, que desde o ataque do passado dia 6 de janeiro está fortemente protegido.

De acordo com a CNN, que está a citar fontes, quando o suspeito saiu do carro tinha uma faca e esfaqueou um dos polícias, tendo sido posteriormente baleado.

O suspeito foi transportado para o hospital, tendo sucumbido aos seus ferimentos.

O outro polícia ferido neste ataque está hospitalizado.

A vedação que impedia a circulação de viaturas perto do local deste incidente foi recentemente retirada.

A polícia do Capitólio sublinhou que todos os edifícios foram isolados “devido a uma ameaça externa à segurança” e todas as pessoas que trabalham no Capitólio foram informadas que não podem entrar nem sair dos edifícios. A polícia indicou-lhes ainda que deviam manter-se afastadas das portas e das janelas.

Os membros da Guarda Nacional que estão destacados no Capitólio estão a ser dispostos em redor do complexo de Capitol Hill.

Nesta altura já circulam alguns vídeos que mostram o aparato no Capitólio nos momentos que se seguiram à investida da viatura contra a barreira. Num desses vídeos pode-se ver um helicóptero a aterrar perto do Capitólio.

O Congresso norte-americano está numa período de interrupção das suas atividades, motivo pelo qual a maioria dos congressistas não estão perto do complexo hoje.

O presidente Joe Biden foi para Camp David esta manhã.

