Comentário – O caso Saab: Cabo Verde entre a espada e a parede

2/04/2021 00:54 - Modificado em 2/04/2021 00:56

Um extraordinário conflito jurídico internacional está a desenrolar-se no improvável cenário do mais pequeno Estado de África, a República de Cabo Verde. No ano passado, na sequência da pressão dos EUA, Cabo Verde prendeu um empresário venezuelano e está agora decidido a extraditá-lo para os EUA. O Tribunal de Justiça da Comunidade da CEDEAO, no entanto, decidiu que o homem deve ser libertado. Em jogo está o conceito africano de soberania nacional e regional e a resistência à pressão do grande poder.

Numa contenda que recorda os piores velhos tempos da Guerra Fria, desdobra-se um braço de ferro pouco edificante entre o microestado de Cabo Verde e os EUA, por um lado, e o Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e a República Bolivariana da Venezuela, por outro.

Entre os dois, encontra-se Alex Saab, de 49 anos, cidadão venezuelano de origem colombiana. Saab foi detido pelas autoridades de Cabo Verde quando o voo que efetuava de Caracas, Venezuela, para Teerão, Irão, parou para reabastecimento em Cabo Verde. Isto aconteceu a 12 de junho do ano passado.

A prisão e detenção de Saab abriu uma caixa de Pandora de questões jurídicas internacionais complexas, bem como questões de soberania nacional, cartas de direitos humanos das Nações Unidas e da União Africana e a regra do direito internacional consuetudinário. Também pôs Cabo Verde em rota de colisão com a CEDEAO, da qual é membro.

Ao ser preso, Saab foi informado de que estava a ser detido em resposta a um Alerta Vermelho emitido pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Um Alerta Vermelho é um pedido às forças da lei em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição ou ação judicial semelhante. Os Alertas Vermelhos são emitidos pela Interpol a pedido de um país membro. Neste caso, o pedido tinha vindo do governo dos EUA.

A acusação contra Saab relacionava-se com uma decisão de um tribunal distrital para o Distrito do Sul da Florida de o acusar “por delitos de branqueamento de capitais” alegadamente cometidos entre novembro de 2011 e setembro de 2015.

Claramente, não se tratava de um caso normal de delitos de branqueamento de capitais. Tendo em conta a relação tensa entre a Venezuela e os EUA, que se intensificou sob o antigo Presidente Trump. Em 2017, Trump terá dito que não descartaria uma “opção militar” na Venezuela e em 2018, a administração Trump terá realizado reuniões secretas com oficiais militares rebeldes da Venezuela para discutir os seus planos para derrubar Maduro.

Em agosto, a administração Trump apreendeu quatro petroleiros contendo mais de 1 milhão de barris de petróleo do Irão e destinados à Venezuela.

Quem é Alex Saab?

Saab é um homem de negócios, que segundo os EUA é o principal negociador do Presidente Nicolás Maduro da Venezuela.

Maduro, tal como o seu antecessor, o socialista Hugo Chávez, tem estado há muito tempo na mira da política externa dos EUA. Os EUA e vários dos seus aliados, não reconhecem Maduro como o presidente da Venezuela.

Um conjunto de pesadas sanções impostas pelos EUA e outros governos ocidentais desde 2014 devastou a economia venezuelana, exacerbando o impacto da queda do preço do petróleo, uma mercadoria de que o país depende como principal fonte de receitas.

De acordo com fontes internas, Saab ganhou destaque por volta de 2011 quando a sua empresa recebeu um contrato da administração Chávez para a aquisição de peças necessárias à construção de habitações pré-fabricadas para venezuelanos economicamente desfavorecidos.

Tendo-o feito com sucesso, a sua empresa obteve vários outros contratos como fornecedor para vários projetos, muitos no segmento da assistência social. Com o apertar das sanções em todo o país, os funcionários dizem que os extensos contactos comerciais de Saab em todo o mundo o colocaram em boa posição e ele foi capaz de entregar fornecimentos essenciais numa altura em que muitos fornecedores tradicionais não podiam ou não queriam continuar, dada a ameaça de sanções em plano de fundo.

“Os impedimentos à importação de alimentos, que constituem mais de 50% do consumo alimentar, resultaram no crescimento constante da subnutrição nos últimos 6 anos, com mais de 2,5 milhões de pessoas em situação de grave insegurança alimentar“.

Na sequência do seu sucesso anterior, em 2018, Saab foi nomeado Enviado Especial do Governo da Venezuela; o seu mandato era “adquirir recursos humanitários em grande necessidade na Venezuela”.

Segundo a Relatora Especial das Nações Unidas Alena Douhan, que visitou a Venezuela em fevereiro de 2021 para analisar o impacto negativo das sanções sobre a população, as necessidades do país eram de facto graves.

Parte do seu relatório, que detalhava o impacto total das sanções na vida quotidiana do país, dizia: “Os impedimentos à importação de alimentos, que constituem mais de 50% do consumo alimentar, resultaram no crescimento constante da subnutrição nos últimos 6 anos, com mais de 2,5 milhões de pessoas em situação de grave insegurança alimentar“.

Ela escreveu que “os ativos venezuelanos, congelados em bancos nos Estados Unidos, Reino Unido e Portugal ascendem a 6 mil milhões USD. A compra de bens e os pagamentos por empresas públicas são alegadamente bloqueados ou congelados”.

Como resultado, afirma: “Hoje, a Venezuela enfrenta uma falta de maquinaria necessária, peças sobressalentes, eletricidade, água, combustível, gás, alimentos e medicamentos”.

De acordo com a equipa de defesa de Saab, este foi o cenário de fundo do seu voo para Teerão. Estava numa missão humanitária para obter alimentos e medicamentos do Irão. Estava armado com uma carta do Presidente Maduro e dirigida ao Ayatollah Khamenei, o líder supremo do Irão, identificando-o como enviado da Venezuela e o claro propósito da sua missão especial.

No entanto, funcionários dos EUA acusaram Saab de exportar ouro de minas ilegais na Venezuela e de lavar as receitas através de uma teia de empresas de fachada. [A propósito, enquanto escrevemos este artigo, a 25 de março deste ano, o Procurador-Geral de Genebra cancelou uma investigação por branqueamento de capitais contra Saab que já durava há três anos, devido à falta de provas].

O Departamento de Estado, ao que parece, acredita que se conseguir levar Saab para os Estados Unidos, irá “persuadi-lo” a desbaratar informação vital sobre a rede de Maduro e assim apertar ainda mais o nó das sanções.

Perguntas sobre o Alerta Vermelho

Mas antes que isso possa acontecer, Saab teria de ser extraditado para os EUA – e há problemas significativos com isso. Para começar, na altura da sua detenção, não foi mostrado a Saab nem o Alerta Vermelho da Interpol nem qualquer outro mandado de detenção.

Isto porque, como mais tarde se revelou e o documento do tribunal da CEDEAO reconheceu, o Alerta Vermelho foi emitido no dia seguinte à sua detenção, e não antes, como exigido por lei. Isto, argumenta a sua defesa, destaca as motivações “políticas” por detrás da prisão de Saab, em vez de ser a questão criminal que tanto Cabo Verde como os EUA reivindicam. Isto torna a detenção ilegal ao abrigo da própria constituição da Interpol, uma vez que está proibida de interferir em casos com motivação política. Esta alegação foi apoiada pelo Tribunal de Justiça da Comunidade da CEDEAO (ECCJ) a 15 de março de 2021.

O governo da Venezuela também protestou vigorosamente contra a detenção dizendo que Saab era um Enviado Especial e, como tal, tinha imunidade diplomática. A sua prisão, disse o governo numa série de cartas às autoridades cabo-verdianas, era ilegal nos termos da Carta das Nações Unidas, que proíbe a interferência nos assuntos internos de outros Estados, bem como do direito internacional há muito estabelecido que rege o movimento dos diplomatas e agentes políticos.

A equipa internacional de defesa que foi reunida para Saab reiterou que o seu estatuto de enviado lhe conferia “inviolabilidade e imunidade”, que o Alerta Vermelho da Interpol era ilegal porque tinha sido emitido após a sua detenção, não antes, e, portanto, inválido, e que os seus problemas de saúde estavam a ser agravados pela sua detenção. Os tribunais cabo-verdianos fizeram ouvidos de mercador e decidiram manter a detenção de Saab

A 29 e 30 de junho, os EUA apresentaram um pedido de extradição. Embora não exista um tratado de extradição entre os EUA e Cabo Verde, o pedido baseou-se na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (UNCTOC), da qual Cabo Verde e os EUA são signatários. A equipa jurídica de Saab argumenta que existem dúvidas quanto à aplicabilidade da UNCTOC, tanto ao abrigo da lei cabo-verdiana como da lei norte-americana.

Apesar de uma barragem de recursos e de habeas corpus interpostos pela equipa de defesa de Saab, a 4 de janeiro de 2021 o Tribunal da Relação de Barlavento em Cabo Verde decidiu conceder o pedido de extradição de Saab para os EUA. A sua equipa recorreu contra a decisão e levou o caso ao Supremo Tribunal do país.

Entra o Tribunal da CEDEAO

Entretanto, os seus advogados de defesa tinham apresentado as suas alegações ao ECCJ afirmando que Saab tinha sido ilegalmente detido e exigindo que fosse libertado imediatamente e que lhe fossem prestados os cuidados médicos adequados. Um representante legal de Cabo Verde esteve presente durante a audiência.

Em dezembro de 2020, o ECCJ ordenou a Cabo Verde que colocasse Saab sob prisão domiciliária em vez de na prisão, que lhe permitisse o acesso aos cuidados médicos especializados de que necessitava, o acesso sem restrições às suas equipas jurídicas nacionais e internacionais, o pleno acesso à sua família e, o que é importante, que “suspendesse imediatamente os processos de extradição na pendência de um resultado sobre a Submissão Principal”.

O que também suscita dúvidas é saber quem autorizou as forças policiais a prosseguirem com a detenção de Saab se a detenção foi ilegal. Será o Procurador-Geral Ladim; o Primeiro-Ministro Ulisses Correia? Com as eleições previstas para 18 de abril, a resposta poderá ter ramificações políticas significativas.

A 15 de março, num julgamento que enviou ondas de choque através do Atlântico, o ECCJE afirmou que a detenção de Saab tinha sido ilegal, tendo sido efetuada sem um Alerta Vermelho da Interpol ou mandado de captura adequado. Ordenou a Cabo Verde que libertasse imediatamente Saab, pusesse termo aos processos de extradição e lhe pagasse 200 000 USD a título de indemnização.

No dia seguinte, 16 de março, o Supremo Tribunal de Cabo Verde, numa bofetada na cara do ECCJ, aprovou a extradição de Saab para os EUA. Disse que não estava vinculado pela decisão do tribunal regional, uma vez que Cabo Verde não assinou o Protocolo Adicional de 2005, o qual alargou o mandato do ECCJ.

Contudo, os peritos jurídicos afirmam que, enquanto parte do organismo regional, bem como membro da UA, Cabo Verde está legalmente obrigado a aceitar a decisão do tribunal regional.

Femi Falana (SAN), um importante advogado de direitos humanos, e membro da equipa jurídica que representa Alex Saab diz à revista New African que “o artigo 11 (2) do Protocolo é inequívoco e claro. O Protocolo torna-se vinculativo para todos os Estados-Membros da CEDEAO, assim que 9 Estados-Membros o assinarem. No presente caso, 14 dos 15 Estados Membros assinaram o Protocolo, sendo a República de Cabo Verde o único que não assinou, e isto apenas porque o seu Primeiro-Ministro na altura teve de regressar a casa para lidar com uma emergência… Embora o Primeiro-Ministro de Cabo Verde não tenha assinado o Protocolo, a República de Cabo Verde está vinculada pelas disposições do instrumento por motivos de estoppel ao abrigo do direito internacional”.

Cabo Verde está entre a espada e a parede? Em resposta, Felana é perentório dizendo que a lei está do lado de Saab: “A posição legal é inequívoca e cristalina. De um ponto de vista político, a sua pergunta pode ter algum mérito; no entanto, a posição em que Cabo Verde se encontra é completamente de sua própria autoria. Se Cabo Verde tivesse cumprido as suas obrigações para com a CEDEAO, as suas obrigações ao abrigo da Carta das Nações Unidas e séculos de direito internacional que regem o movimento dos diplomatas, em vez de ceder à pressão dos Estados Unidos, então os últimos dez meses do sequestro de facto de Alex Saab teriam sido evitados”.

Um dia após o acórdão da CEDEAO, a 16 de março, o Supremo Tribunal de Cabo Verde autorizou a extradição. A equipa de defesa de Saab interpôs recurso contra a decisão e está a levar o assunto ao Tribunal Constitucional de Cabo Verde.

O caso tem chamado muito mais atenção e escrutínio em todo o mundo do que o que um primeiro olhar possa sugerir. É visto como um teste decisivo para saber se a “impunidade da superpotência” ou o “alcance judicial extraterritorial” pode ou não se sobrepor ao direito internacional, à soberania regional e às garantias dos direitos humanos. Cabo Verde, um dos países mais pequenos de África, está envolvido na flexão de músculos das superpotências.

Está entre a espada e a parede e, seja qual for o resultado, tem muito pouco a ganhar. Mas será que consegue realmente resistir a tão forte pressão dos EUA?

O ECCJ, por outro lado, tem agido com coragem, honestidade, dignidade e justiça. Provavelmente também proporcionou a Cabo Verde a cláusula de saída ideal. Se os advogados puderem provar que a pequena nação insular tem de aceitar o veredito do tribunal regional, então Cabo Verde pode dizer que está de mãos atadas e libertar o Saab.

O próprio Supremo Tribunal de Cabo Verde, na sua decisão de 16 de março, proporcionou ao Primeiro-Ministro Ulisses Correia uma saída doméstica; o tribunal decidiu que se o Executivo decidisse reconhecer a nomeação de Saab como Representante Permanente Alterno da Venezuela junto da União Africana, que entrou em vigor a 24 de dezembro de 2020, então a sua imunidade e inviolabilidade teriam de ser respeitadas e ele teria de ser libertado.

Mais recentemente, o Ministério Público de Genebra, que investigava Saab há três anos, pelos mesmos processos de branqueamento de capitais que constituem a base da acusação do Tribunal Distrital da Florida de julho de 2019, anunciou que estava a encerrar a investigação, uma vez que não existiam provas que merecessem continuar.

Contudo, este caso ainda não está resolvido, irá refletir, para o melhor ou para o pior, a nova política externa dos EUA sob a presidência do Presidente Joe Biden. Ele indicou que “a América está de volta!” e que quer uma nova era livre da insolência, arrogância e do isolacionismo de “América primeiro” da era Trump.

Mais importante ainda, evitará uma potencial grande fratura entre países africanos, reminiscente da era da Guerra Fria, que indiscutivelmente causou mais danos a África do que o colonialismo.

O Presidente Biden, ao contrário do seu antecessor, é instintivamente um unificador e não um divisor e é provável que volte a envolver-se com o Irão nas questões nucleares e a levantar as sanções que estão a matar a vida económica do Irão e da Venezuela. Ao honrar a decisão do ECCJ de libertar Saab, dará também a África um sinal claro de que, ao contrário do desrespeitoso desinteresse de Trump pelo continente, ele mostra o devido respeito.