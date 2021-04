Cabo Verde com mais um óbito e 117 novos casos nas últimas 24 horas

1/04/2021 20:36 - Modificado em 1/04/2021 20:36

O nosso país registou nas últimas 24 horas mais um óbito e 117 novos casos de COVID-19, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

Segundo a mesma fonte, o óbito de hoje ocorreu no concelho da Praia, onde foram registados 35 novos casos. A nível nacional, do total de 1099 amostras analisadas, somam-se 117 casos novos positivos.

Além das 35 novas infecções no concelho da Praia, na ilha de Santiago foram diagnosticados casos novos na Ribeira Grande 6, São Domingos 1, São Miguel 1, Santa Cruz 2 e São Lourenço dos Órgãos 1.

A ilha de Santo Antão tem hoje mais 5 novos casos, sendo 3 na Ribeira Grande e 2 no Paul. Na ilha de São Vicente foram diagnosticados mais 20 novos doentes de COVID-19 e no Sal, novo foco do vírus no arquipélago, em 100 amostras analisadas foram detetados 28 casos.

Em São Nicolau 8 casos novos, sendo 3 Ribeira Brava e 5 Tarrafal. A ilha da Boa Vista conta com mais 8 doentes por COVID-19 e o Maio com 2 novas infecções.

Hoje 63 pessoas tiveram alta, passando o país a ter agora 16.340 recuperadas da covid-19.

Com esta atualização o país passa a contabilizar 1065 casos ativos, 169 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 17587 casos positivos acumulados.