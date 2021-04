Gabinete de Crise reúne-se hoje para tomada de medidas de combate à Covid-19

1/04/2021 14:57 - Modificado em 1/04/2021 14:58

O Gabinete de Crise, criado no quadro do combate à pandemia da covid-19, reúne-se hoje, na Praia, para analisar a situação e, possivelmente, decretar o estado de calamidade nas ilhas com mais casos ativos da infeção pelo novo coronavírus, anunciou o Presidente da República.

Jorge Carlos Fonseca que falava à imprensa, à margem de um encontro que manteve esta manhã com o Ministro de Saúde e da Segurança Social Arlindo do Rosário, salientou que a reunião desta tarde servirá para avaliar as medidas a serem adotadas, tendo em conta o aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias em vários pontos do país, sobretudo na cidade da Praia, Sal, Boa Vista e São Vicente.

O mesmo sustentou que o Governo deverá avaliar ao pormenor e ver se há necessidade de se passar novamente ao estado de calamidade, ou manter o estado de contingência, mas com medidas mais consistentes.

“Mas sobretudo, a mim, parece que não basta tomar medidas e anunciá-las, mas sim que sejam cumpridas por todos. Creio que se justifica aumentar a fiscalização das medidas que são colocadas em vigor” vincou o PR.

Por outro lado, entende que se continuar a registar o incumprimento das medidas, e o aumento de casos de covid-19 deverá ser analisado ao pormenor qual estado a ser implementado.

De realçar que neste momento que todas as ilhas estão sob vigência do estado de contingência, o segundo nível menos grave. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, Cabo Verde contabiliza 1.012 casos ativos, 168 óbitos, sendo cinco por outras causas, 16.277 recuperados de um total de 17.470 casos positivos acumulados desde 19 de março de 2020, dia em que foi registado o primeiro caso de covid-19 no nosso país.