Covid-19: Cabo Verde com média de 14 mortes por mês

1/04/2021 13:59 - Modificado em 1/04/2021 13:59

Com as 21 mortes ocorridas durante o mês de Março, mês em que se completou um ano após a primeira morte provocada pela covid-19 em Cabo Verde, o nosso país tem, à data de ontem, 168 óbitos provocados pela pandemia da covid-19, representando uma média de 14 mortes por mês desde a primeira, registada no passado dia 23 de março na ilha da Boa Vista.

A ilha de Santiago é aquela que regista um maior número de óbitos, contabilizando já 118 mortes, sendo a maioria na cidade da Praia. Em dez meses, depois de confirmada a primeira morte em maio na cidade da Praia, a ilha tem neste momento uma média de 11,8 óbitos por mês.

Já a ilha de São Vicente tem neste momento um total de 26 mortes por covid-19, tendo registado o primeiro óbito no mês de junho. Em nove meses a ilha tem uma média de 2,8 mortes por mês.

As ilhas do Fogo 7, Santo Antão 6, Sal 6, São Nicolau 3 e Boa Vista 2, são as outras ilhas que já tiveram mortes provocadas pela doença. As ilhas do Maio e da Brava não contabilizaram, até à data, nenhuma vítima provocada pela covid-19.

Com este registo Cabo Verde, tem neste momento uma média de 14 mortes por mês provocados pela pandemia da covid-19, que já infetou segundo dados oficiais 17.470 pessoas desde 19 de março de 2020, dia em que foi registado o primeiro caso de covid-19 no nosso país.

De realçar que a primeira morte provocada pela doença no país, ocorreu na Boa Vista e remonta ao dia 23 de março, sendo um turista inglês de 62 anos, o primeiro caso da doença detetada no arquipélago.