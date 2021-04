Combustíveis voltam a registar subidas de preço em abril

1/04/2021 13:45 - Modificado em 1/04/2021 13:45

O preço de todos os combustíveis, incluindo o gás butano, aumentaram a partir das zero horas de hoje, 01 de abril, anunciou a Agência de Regulação Multissectorial Económica (ARME), na actualização mensal dos preços máximos.

Conforme a nova tabela, o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 93,70 ECV/L; a Gasolina, a 121,10 ECV/L; o Petróleo, a 77,40 ECV/L; o Gasóleo Electricidade, a 78,50 ECV/L; o Gasóleo Marinha, a 66,30 ECV/L; o Fuel 380, a 72,60 ECV/L e o Fuel 180, a 75,50 ECV/L.

O gás butano passa a ser vendido a granel por 135,10 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 385,00 ECV; as de 6 Kg a 810,00 ECV; as de 12,5Kg a 1.688,00 ECV e as de 55Kg a 7.428,00 ECV.

Na contextualização internacional a agência explica que as “cotações do petróleo nos principais mercados internacionais mantiveram a tendência de subida (6,08%), durante o mês de março de 2021, onde os mercados reagiram à decisão dos países signatários do acordo OPEP+ em prolongar por, pelo menos, mais um mês, o nível de cortes na produção e oferta do petróleo”

A mesma fonte aponta a “evolução do número de vacinas administradas contra a COVID-19, com reflexo nas projecções de melhoria dos indicadores de atividade económica e a aprovação do plano de incentivo económico da Administração Biden para estimular o consumo e a economia real dos EUA.”

O bloqueio temporário no canal de Suez, que condicionou o tráfego marítimo naquela rota fundamental para o comércio internacional de petróleo e mercadorias, marcou também o mês de março, como salienta a ARME.

Na mesma nota, a agência explica que “a evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à depreciação do euro face ao dólar americano, convergiram para o aumento dos preços dos combustíveis no mercado nacional”.

Assim, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram 4,11%, 5,09% e 5,24%, respetivamente. A Gasolina e o Petróleo aumentaram 7,36% e 4,59% respectivamente. Os preços do Butano, de Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 aumentaram 0,15%, 5,30% e 5,52%, respectivamente. Isto corresponde a um aumento médio dos preços dos combustíveis de 4,67%.

Comparativamente ao período homólogo (Abril de 2020), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 26,4% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a um acréscimo de 5,2%. Os novos preços máximos de combustíveis vigoram até 30 de Abril.