INSP insta partidos políticos a darem um “bom exemplo” no cumprimento das medidas sanitárias durante a campanha eleitoral

1/04/2021 13:32 - Modificado em 1/04/2021 13:32

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INPS), tendo em vista a campanha eleitoral para as legislativas de 18 de abril que se iniciou hoje, pediu aos partidos políticos para darem um “bom exemplo” no cumprimento das medidas sanitárias durante a campanha eleitoral.

Através de um comunicado na sua página do Facebook, alerta que a pandemia da Covid-19 tem sido um dos “maiores desafios enfrentados por Cabo Verde nos últimos anos”, isto devido as suas implicações nos sectores da saúde, economia, cultura, educação, turismo, transportes, com repercussões socioeconómicas “negativas na vida das pessoas”.

O INSP continua ainda frisando que desde março de 2020, altura em que foi registado o primeiro caso de covid-19, que as autoridades nacionais e a sociedade civil têm levado a cabo um “intenso combate” para minimizar o impacto pandémico no Sistema Nacional de Saúde. É com base nesse pressuposto que alerta aos partidos e sociedade civil para terem o devido cuidado e evitar um novo aumento dos casos de Covid-19 e consequentes perdas humanas.

O INSP assegura com isso, que os mesmos devem impor o uso obrigatório de máscara em todas as atividades, manter distanciamento, criar condições para a lavagem e desinfeção das mãos e evitar beijos, abraços e apertos de mão. Os gráficos, conforme a mesma fonte, indicam que o número de contaminados voltou a disparar em várias ilhas, em particular em Santiago, São Vicente e Sal, que coincide com as atividades de pré-campanha desenvolvida pelos partidos, que têm estado a publicar imagens de aglomeração de apoiantes nos seus eventos.