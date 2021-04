TIR para suspeito de crime de roubo a residências em Fernando Pó

31/03/2021 20:53 - Modificado em 31/03/2021 20:53

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou Termo de Identidade e Residência, TIR, a um indivíduo do sexo masculino de 36 anos, por suspeita da prática de crime de roubo a residências em Fernando Pó.

Segundo informações da Polícia Judiciária, a detenção do indivíduo foi feita através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), aconteceu nesta segunda-feira, 29, “fora de flagrante delito”, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Presente ao Tribunal, em tempo legal para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido foi-lhe aplicado TIR.