Papalele marca mas não impede derrota do Leixões Sub-23

31/03/2021 20:41 - Modificado em 31/03/2021 20:41

Na tarde desta quarta-feira, o Leixões Sub-23 perdeu fora de casa por 3-1 com o Famalicão Sub-23, no jogo da nona jornada da Liga Revelação. O único golo dos Leixões foi apontando pelo avançado Hélio Silva “Papalele”, que marcou o quinto golo para o campeonato.

A precisar apenas de um empate para conquistar o campeonato dos sub-23 português o Leixões acusou muita ansiedade e logo aos 8 minutos de jogo sofreu o primeiro golo do encontro apontado por Alexandre Penetra. Volvidos 12 minutos André Ricardo figura do encontro, fez o segundo para a equipa da casa e complicou as contas leixonenses.

Já no segundo tempo o Leixões entrou a todo o gás, à procura do tento para relançar a partida e aos 60 minutos o avançado internacional cabo-verdiano Papalele apareceu em cena e marcou o quinto golo do campeonato para a sua conta pessoal, reduzindo assim a desvantagem da sua equipa no marcador.

Só que de nada valeu o tento do cabo-verdiano pois o Famalicão viria a dilatar a vantagem para dois golos, à passagem do minuto 74, de novo por André Ricardo. Esta derrota da equipa de Matosinhos adiou tudo para um escaldante Estoril-Leixões, que se disputa no dia 6 de abril, sendo que a equipa estorilista ocupa o segundo lugar com menos três pontos que o conjunto nortenho.

Contas complicadas para o Leixões que depende somente de si próprio para conquistar o título na última jornada. Para tal terá que no mínimo empatar com o seu oponente direto e assim festejar o título.