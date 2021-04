CNE pede aos partidos políticos prioridade à saúde dos cabo-verdianos

Esta postura foi defendida pela presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Maria do Rosário Gonçalves que pediu que os candidatos e os partidos políticos priorizem a saúde dos cabo-verdianos durante a campanha eleitoral, que arranca às 00:00 desta quinta-feira, 01 de abril.

A dirigente do órgão responsável pelas eleições no país recomenda, também, que os cidadãos evitem eventos com aglomerações. “Devem utilizar sempre as máscaras de proteção facial e fazer higienização frequente das mãos enquanto estiverem em contactos de risco com outras pessoas”.

E do lado dos candidatos, que também são cidadãos cabo-verdianos que querem dirigir os destinos dos cabo-verdianos e do país, a CNE diz esperar medidas e estruturas internas dos partidos para fazer face aos desafios da covid-19 durante o processo eleitoral. “É necessário preservar a saúde dos cabo-verdianos e nós contamos que nos 16 dias de campanha eleitoral isto irá acontecer”.

A CNE, citada pela Inforpress, espera que a campanha decorra da melhor forma e que seja um debate democrático, com base nas ideias, com respeito ao bom nome, integridade física e moral e com respeito pela diferença e tolerância.

Seis partidos concorrem às eleições legislativas de 18 de abril. O MpD, o PAICV e a UCID em todos os círculos eleitorais. O Partido Popular (PP) e o Partido do Trabalho e Solidariedade (PTS) em seis círculos e o Partido Social Democrático (PSD) em quatro.

NN/Inforpress