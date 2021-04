Cabo Verde. 597 cidadãos concorrem ao lugar de 72 deputados

31/03/2021 15:19 - Modificado em 31/03/2021 15:19

Um total de 597 cidadãos concorrem ao cargo de deputado nas eleições legislativas de 18 de Abril em Cabo Verde, para as quais são chamados às urnas 393.166 eleitores, sendo 340.582 residente no país e 52.584 no estrangeiro.

Os dados foram apresentados hoje pela presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Maria do Rosário Gonçalves, durante a cerimónia de entrega de “Fac Simile”, ou seja, reprodução do original dos boletins de votos para cada círculo eleitoral.

De acordo com Maria do Rosário Gonçalves, dos 597 concorrentes ao cargo, 307 são do sexo masculino correspondente a 51,42% e 290 são do sexo masculino representando 48,58%.

Em termos de mesas de voto estão previstas um total de 1.245 mesas para o território nacional e 246 para diáspora, totalizando 1.491 mesas de voto.

Neste momento decorre o processo para o voto antecipado e está em curso a produção dos boletins de voto, a geração dos cadernos eleitorais e a definição do funcionamento das mesas e a designação e formação dos membros de mesa.

Às 00:00 desta quinta-feira, 01 de Abril, arranca a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 18 de Abril, tendo em vista a eleição dos 72 deputados à Assembleia Nacional de Cabo Verde.

NN/Inforpress