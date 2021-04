MPD suspende ações de campanha eleitoral esta Quinta e Sexta-Feira Santa por motivos religiosos

31/03/2021 15:10 - Modificado em 31/03/2021 15:10

A posição foi defendida esta quarta-feira em São Vicente, pelo presidente do MPD, Ulisses Correia e Silva durante uma visita aos mercados do centro da cidade do Mindelo

Ulisses Correia e Silva de visita à alguns mercados do Centro da Cidade, a pedir o apoio para continuar a dirigir os destinos do país nas legislativas de 18 de abril, diz que o partido não vai fazer ações de campanha, nem na Quinta e Sexta-Feira Santa, por motivos religiosos.

“Isso tendo em conta o momento que marca a espiritualidade, religiosidade do povo e em consonância com aquilo que é expectativa das igrejas, não vamos ter ações de campanha”, explica o líder do MpD.

Com efeito, todas as direções locais, já receberam indicações para suspender as ações de rua, como as arruadas passeatas, comícios, bem como as propagandas sonoras que possam suscitar ajuntamentos de pessoas e barulhos incompatíveis com as atividades religiosas.

Outras atividades como contacto porta a porta, com um grupo restrito são permitidos. Com efeito, Ulisses Correia e Silva diz que o início da campanha formal do partido vai arrancar, com a colocação de cartazes e autdoors.

Correia e Silva garante, no entanto, que logo a seguir o partido vai estar em força na campanha eleitoral, como tem estado a fazer na pré campanha.

Sobre a visita aos mercados no Centro da cidade, o objetivo, em véspera da campanha é, segundo Ulisses Correia e Silva, para contactar as pessoas, as vendedeiras, “as pessoas que labutam diariamente na vida e transmitir-lhes uma mensagem de muita força e também pedir o apoio nas eleições que se aproximam e ter a certeza de fazer uma grande mobilização “social da cidadania para uma melhor escolha” no dia das eleições. “Para que esta escolha seja aquilo que representamos. Um caminho seguro para Cabo Verde”.

A campanha para as eleições legislativas do dia 18 de Abril arranca a partir das 00:00 desta quinta-feira, 01 de Abril.

Nas legislativas do dia 18 de Abril para a eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no país e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).