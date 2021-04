Cabo Verde entre o lote restrito de seleções sem derrotas na qualificação para o CAN’2021

A seleção nacional de futebol, fez ontem em Moçambique história ao terminar a fase de qualificação ao CAN’2021 (Camarões) sem derrotas, e por isso junta-se a um grupo restrito de seis seleções que terminaram a fase de apuramento invictos.

Cabo Verde foi a única seleção do Grupo F a terminar a fase de qualificação para a fase final do Campeonato Africano das Nações sem derrotas. Foram duas vitórias e quatro empates, 10 pontos, seis golos marcados, três sofridos, tendo conseguido ainda a proeza de ser a melhor defesa do grupo.

Com dois golos Ryan Mendes foi o melhor marcador de Cabo Verde, que teve ainda Kuca e Garry Rodrigues como autores de golos crioulos neste apuramento. Recorda-se que outros dois golos conseguidos por Cabo Verde resultaram da situação de autogolo (Camarões e Moçambique).

Nesta lista restrita de seis seleções que conseguiram tal feito, Cabo Verde tem a companhia do Burkina Faso do Grupo B (12 pontos, 3 vitórias e 3 empates), Egipto do Grupo G (12 pontos, 3 vitórias e 3 empates), Senegal do Grupo I (14 pontos, 4 vitórias e 2 empates), Tunísia do Grupo J (16 pontos, 5 vitórias e um empate) e ainda a Nigéria do Grupo L (14 pontos, 4 vitórias e 2 empates).

São agora conhecidos 23 dos 24 finalistas do torneio que vai decorrer em janeiro nos Camarões. A última vaga será ocupada pela Serra Leoa ou pelo Benim, jogo do Grupo L que estava agendado para esta terça-feira, 30, mas acabou adiado devido a um surto de Covid-19 na equipa do Benim. Estas duas seleções já amealharam derrotas nesta fase de apuramento.

Estão apurados para a fase final os dois primeiros classificados de cada grupo.

Resultados desta terça-feira:

Costa do Marfim – Etiópia, 3 – 1

Madagáscar – Níger, 0 – 0

República Centro Africana – Mauritânia, 0 – 1

Guiné-Bissau – Congo, 3 – 0

Nigéria – Lesoto, 3 – 0

Senegal – Esuatini, 1 – 1

Camarões – Ruanda, 0-0

Marrocos – Burundi, 1-0

Moçambique – Cabo Verde, 0-1

Benim – Serra Leoa (adiado)

GRUPO A 1. Mali 13 pontos/ 6 jogos, 2. Guiné-Conacri 11/6, 3. Namíbia 9/ 6, 4. Chade 1/6

GRUPO B, 1. Burquina Faso 12 pontos/ 6 jogos, 2. Maláui 10/6, 3. Uganda 8/6, 4. Sudão do Sul 3/6

GRUPO C, 1. Gana 13 pontos/ 6 jogos, 2. Sudão 12/6, 3. África do Sul 10/6, 4. São Tomé e Príncipe 0/6

GRUPO D, 1. Gâmbia 10 pontos/ 6 jogos, 2. Gabão 10/6, 3. RD Congo 9/6, 4. Angola 4/6

GRUPO E, 1. Marrocos 14 pontos/ 6 jogos, 2. Mauritânia 9/6, 3. Burundi 5/6, 4. República Centro-Africana 4/6

GRUPO F, 1. Camarões 11 pontos/ 6 jogos, 2. Cabo Verde 10/6, 3. Ruanda 6/6, 4. Moçambique 4/6

GRUPO G, 1. Egito 12 pontos/ 6 jogos, 2. Ilhas Comores 9/6, 3. Quénia 7/6, 4. Togo 2/6

GRUPO H, 1. Argélia 14 pontos/ 6 jogos, 2. Zimbabué 8/6, 3. Zâmbia 7/6, 4. Botsuana 4/6

GRUPO I, 1. Senegal 14 pontos/ 6 jogos, 2. Guiné-Bissau 9/6, 3. Congo 8/6, 4. Suazilândia 2/6

GRUPO J, 1. Tunísia 16 pontos/ 6 jogos, 2. Guiné Equatorial 9/6, 3. Tanzânia 7/6, 4. Líbia 3/6

GRUPO K, 1. Costa do Marfim 13 pontos/ 6 jogos, 2. Etiópia 9/6, 3. Madagáscar 8/6, 4. Níger 4/6

GRUPO L, 1. Nigéria 14 pontos/ 6 jogos, 2. Benim 7/5, 3. Serra Leoa 4/ 5, 4. Lesoto 3/6