TICV aumenta frequência de voos de e para S. Vicente no mês de abril

31/03/2021 13:35 - Modificado em 31/03/2021 13:35

A companhia aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) aumentou a oferta de ligações semanais no país, principalmente nas rotas Praia-São Vicente, Sal-Praia e São Filipe-Praia.

O reforço foi na rota Praia – São Vicente, que vai ter voos extras nos dias 13, 16, 20, 23, 27 e 30 de abril, tendo em conta a muita procura como anunciou recentemente a direção da TICV. Foram ainda adicionadas ligações nas rotas Sal-Praia e São Filipe-Praia.

As ligações aéreas interilhas em Cabo Verde recorda-se foram suspensas no final de Março de 2021, com a declaração do Estado de Emergência para conter a pandemia de covid-19. Foram retomadas a 15 de julho, com a obrigatoriedade de os passageiros apresentarem testes negativos ao novo coronavírus realizados com uma antecedência mínima de 72 horas.

De acordo com a TICV, em Agosto passado, o primeiro mês completo após a retoma dos voos, transportou 6.800 passageiros, número que a direção da companhia sublinha que ainda é “muito inferior aos normais 40.000 passageiros do mesmo período em anos análogos”.