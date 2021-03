Depois de “STOCC” Edwin Vibez apresenta “Txa Contece”

30/03/2021 23:14 - Modificado em 30/03/2021 23:14

O jovem artista mindelense, após uma curta paragem, após o lançamento do seu sucesso em julho de 2020 e que conta com 31 876 visualizações na sua conta do You Tube, Edwin Vibez apresenta agora, esta quinta-feira, 01, Abril o seu single “Txa Contece”, que é um trabalho com a produção de Nana Almeida e a participação de Hilário e Kré SK.

Mais um tema que faz parte de um projecto de quatro músicas com a produção de Nana Almeida, onde Edwin trilha novas sonoridades, cruza fronteiras, gostos e estilos, mergulhado nas suas raízes crioulas sem fronteiras.

Edwin apresenta-nos o seu projeto, no dia 1 de Abril que promete contar com uma “vibe contangiante”, vinda deste jovem, ajuntando ainda que este é para todos os que gostam de “música ritmada, cheia de feeling e de uma batida ótima para dançar”.

Segundo a sua assessoria, Edwin Vibez, é “um jovem cheio de talento, já não é um nome desconhecido no mundo da música”, tendo destacado na imprensa portuguesa, tendo já participado em vários programas de televisão como o Bem-Vindos (RTP África) e Aqui Portugal (RTP).

“Vibez é um cantor romântico e coloca força e alma em todos os seus projetos, procurando sempre alcançar novas sonoridades entre o R’n’B, o Trap e o Pop, com um estilo único e nunca esquecendo as suas raízes crioulas”, refere a mesma fonte.

De relembrar que o seu último sucesso “STOCC” com Kiddey Bonz mostra uma noite mindelense que muitos pensam que acabou com decretos e leis. Mas que continua a existir, assim como o gosto pelo sumo de laranja, deixando claro que vai continuar investindo cada vez mais neste estilo “contagiante”.

Depois dos sucessos de “Fly Away”, ” Shorty”, ” OK” Edwin Vibez surge num novo projeto dirigido pelo produtor musical Nana Almeida.

Elvis Carvalho