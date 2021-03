“Mi ê bô hino” é o primeiro single da cantora Ana Azevedo

30/03/2021 22:28 - Modificado em 30/03/2021 22:28

A intérprete e compositora cabo-verdiana Ana Azevedo lançou esta terça-feira o seu primeiro “single” intitulado “Mi ê bô hino”, nas plataformas digitais.

“Esta composição foi pensada e concebida numa abordagem em que a morna conta e canta a sua história na primeira pessoa, em que ela mesma retrata seu percurso histórico”, declara a artista que defende ainda que a morna é “muito mais do que se escreve sobre ela”.

Para além deste single, a cantora cabo-verdiana revelou que pretende gravar dois álbuns de inéditos, ao longo deste ano, e, se tudo correr bem, irá apresentá-los ainda este ano ou no próximo.

“Um dos álbuns será tradicional, acústico, no qual darei primazia a instrumentos de corda. Nesse disco, buscarei a essência da morna e outros géneros tradicionais, traduzida na escolha do reportório, nos temas, dos compositores, na instrumentalização, na execução instrumental e na interpretação vocal”, adiantou.

Já o segundo disco, adiantou, trará variedades e será mais “eclético e comercial”, no qual irá interpretar canções de jovens compositores que admira, mas também trará composições da sua autoria.

Sendo amante do fado, Ana Azevedo revelou ainda que este género, que faz sempre parte do seu repertório, também estará presente no seu disco.

Filha do poeta, pintor e combatente da Liberdade da Pátria Osvaldo Azevedo e neta do poeta Claridoso Pedro Corsino Azevedo, Ana Azevedo desde cedo viveu no mundo da arte e da música.

Inforpress