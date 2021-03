Militares em São Vicente recebem certificados de formação em Inglês

30/03/2021 21:33 - Modificado em 30/03/2021 21:34

Militares do Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento de São Vicente que participaram do curso de inglês durante três meses, fruto de uma parceria de formação estabelecida com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, esta terça-feira, 30, receberam os seus certificados de participação.

Ao todo onze militares participaram da ação de formação visa, conforme fonte militar que não quis gravar entrevista, aprimorar as capacidades de linguagem destes militares.

A formação teve início no mês de janeiro para cerca de uma dezena de militares que exercem funções na área de comunicação e não só.

“A referida ação de formação apresenta-se como uma mais-valia para os militares desta instituição, como uma ferramenta essencial para ajudá-los a desenvolver as suas capacidades linguísticas”.

Os cursos são ministrados gratuitamente e recentemente dezenas de jovens participaram de um curso de inglês, ministrado por esta igreja.