Treinador e jogadores da seleção nacional efusivos com qualificação para o CAN 2022

30/03/2021 21:01 - Modificado em 30/03/2021 22:35

Foto: Inforpress

O treinador da seleção nacional Pedro Brito “Bubista” e os jogadores Marco Soares e Vozinha dos mais antigos a representar a seleção nacional de futebol, mostram-se felizes com o apuramento para o CAN 2022 nos Camarões e apontam baterias agora para a qualificação para o Mundial do Qatar.

Foi em festa e com muita nostalgia que tanto o treinador nacional Bubista e os jogadores Marco Soares e Vozinha dos mais emblemáticos dos “Tubarões Azuis” que expressaram de forma efusiva a qualificação, depois da vitória por 1-0 frente a Moçambique.

“Era preciso terem confiança que os resultados iriam aparecer. Desde o primeiro momento prometemos uma equipa com caracter. Já sabíamos que era um jogo muito difícil, mas o que conseguimos fazer em termos de organização do princípio ao fim do jogo é muito gratificante” ressalvou o treinador.

O mesmo sustentou que neste momento já pensa na preparação dos jogos de qualificação para o Mundial do Qatar que se iniciam em junho. De realçar que Bubista é o segundo treinador crioulo a conseguir levar a seleção nacional a um CAN, isto depois de em 2013, Lúcio Antunes ter sido o primeiro técnico de sempre a conduzir a nossa seleção a uma fase final de um CAN. O português Rui Águas em 2015 foi o outro treinador que levou o nosso país ao CAN.

Já o capitão dos “Tubarões Azuis” Marco Soares, falou em sonho e de dever cumprido. “Mesmo com alguns resultados menos conseguidos hoje conseguimos nos apurar sem nenhuma derrota e isso é histórico para a nossa seleção. Acho que estamos todos de parabéns, e toda a nação cabo-verdiana está de parabéns. Espero que estejam muitos felizes com esta vitória” vincou o atleta.

Marco Soares que consegue a sua terceira presença numa fase final de uma CAN, diz-se grato de poder estar mais uma vez a ajudar a nossa seleção a apurar-se para um CAN. “E no final de carreira é mesmo espetacular” acrescenta.

Por sua vez, o guarda-redes Vozinha, também um dos capitães de equipa e uma das estrelas que brilharam hoje no Estádio do Zimpeto, enaltece que a equipa esteve “muito bem em todos jogos, pecando somente na finalização”. “Hoje culminou com mais uma vitória. O pessoal fez um grande esforço para estar aqui. Estamos orgulhosos pelo que fizemos e estamos contentes por ter dado ao povo cabo-verdiano esta alegria. Foi um grande trabalho coletivo” garante o guardião que é um dos jogadores com mais internacionalizações por Cabo Verde.