Covid-19 – Cabo Verde com mais três mortes e 89 infetados nas últimas 24 horas

30/03/2021 20:44 - Modificado em 30/03/2021 20:44

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram 89 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, confirmando ainda três mortos, elevando para 17.279 os casos acumulados e 168 óbitos desde 19 de março de 2020, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

O MSSS através de comunicado revelou que os laboratórios de virologia processaram 656 amostras desde segunda-feira, com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais 21 infetados em 243 amostras, contando agora com 468 casos ativos.

Na ilha de Santiago foram ainda confirmados casos do novo coronavírus nos concelhos de São Miguel (4), Santa Catarina (1) e São Miguel (4).

O concelho da Praia registou ainda um óbito por complicações associadas à covid-19.

Na ilha do Sal, novo foco da doença no país, foram confirmados mais 16 novos infetados em 41 amostras, passando a 187 casos ativos. Houve ainda um óbito a lamentar nas últimas 24 horas.

São Vicente teve mais 14 novos casos positivos, passando a ter agora 76 casos ativos. A ilha registou nas últimas 24 horas uma morte associada a covid-19.

Foram ainda registados casos de covid-19 nas ilhas de São Nicolau (14), sendo 12 no concelho da Ribeira Brava e ainda 2 no Tarrafal.

A Boa Vista também regista um aumento de novos casos de covid-19, com a notificação de mais 16 infetados, passando a ter neste momento 63 casos ativos.

Nas últimas 24 horas houve ainda mais 31 recuperados, ascendendo para 16.191 as altas no país.

Com estes dados o nosso país tem agora 907 casos ativos da doença, 16.191 recuperados, enquanto 8 infetados foram transferidos para os países de origem, de um total de 17.279 casos acumulados da doença.