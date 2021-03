Can’21- Rumo aos Camarões à boleia de Vozinha

30/03/2021 20:08 - Modificado em 30/03/2021 20:34

Cinco anos e meio depois Cabo Verde conseguiu a sua terceira qualificação para uma fase final do CAN, isto depois de ter vencido por 0-1 a sua congénere de Moçambique no Estádio do Zimpeto em Maputo.

Depois das participações em 2013 e 2015 a nossa seleção voltou a fazer história desta feita em Moçambique graças a um auto-golo no segundo tempo apontado pelo avançado Faisal Bangal, após um livre marcado por Marco Soares, que carimbou presença dos “Tubarões Azuis” nos Camarões em 2022.

Num jogo eletrizante em que a turma nacional sofreu e muito, Vozinha foi a grande figura com 3/4 defesas de alto nível que evitaram que a seleção nacional sofresse golos neste encontro.

Uma curiosidade é que Cabo Verde festejou em outubro de 2014 o apuramento para a CAN 2015, com uma vitória no Estádio Nacional frente, precisamente a Moçambique.

No outro jogo do grupo F, os Camarões empataram a zero com o Ruanda. Cabo Verde termina o grupo no segundo lugar com 10 pontos, menos um que os Camarões que somaram 11 pontos. No terceiro lugar surge o Ruanda com 6 pontos e na última posição Moçambique com 4 pontos.