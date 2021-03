Vacina da AstraZeneca muda de nome . Agora chama-se Vaxzevria

A mudança de nome foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento a 25 de março.

Avacina contra a Covid-19 produzida pela farmacêutica AstraZeneca passa agora a chamar-se Vaxzevria. O anúncio foi feito pela agência do medicamento sueca Läkemedelsverket com base em dados fornecidos pela Agência Europeia do Medicamento (EMA).

A vacina em si permanece inalterada, mas a agência sueca considera que a alteração do nome é importante, e chegará acompanhada de novo logótipo e embalagem.

A alteração de nome foi aprovada pela EMA a 25 de março, na sequência de um pedido feito pela empresa.

A vacina produzida pela farmacêutica anglo-sueca tem estado no centro da discussão, depois de ter sido aprovada em final de janeiro pela EMA, devido a pouco depois da sua aprovação, vários países europeus terem decidido não a usar em idosos, enquanto esperavam por mais dados.

Mais tarde, no início de março, os países europeus – incluindo Portugal – decidiram ainda suspender o seu uso preventivamente depois de terem sido relatados alguns casos de formação de coágulos em pessoas vacinadas, com algumas mortes a registar. Em Portugal a vacinação com a vacina da AstraZeneca (agora Vaxzevria) seria retomada depois do reforço de confiança da EMA no medicamento.

Ainda esta terça-feira as regiões alemãs de Berlim e Munique anunciaram a suspensão da vacina para pessoas com menos de 60 anos, depois de se terem registado 31 casos de coágulos, dos quais nove resultaram em mortes.

