Vozinha: “Só pensamos na vitória e é com esse pensamento que vamos entrar em campo”

30/03/2021 13:34 - Modificado em 30/03/2021 13:34

O guarda-redes Josimar Dias “Vozinha”, um dos capitães da selecção nacional de futebol, promete uma equipa “determinada, aguerrida, concentrada para dar tudo para conseguir a qualificação que tanto desejamos e dar esta alegria ao nosso povo”.

Ao NN o guarda-redes que é um dos mais internacionais da história da selecção com mais de 50 presenças, o facto de o jogo ser sem público não vai pesar muito porque a maioria dos jogadores já está habituado com essa situação, uma vez que nos campeonatos onde atuam também existe essa proibição.

Cabo Verde, que precisa apenas pontuar neste jogo, vai entrar em campo na segunda posição do grupo, com oito pontos, menos 3 que os Camarões (10 pontos), mais 2 que o Ruanda (5) e mais 3 que Moçambique (4).

“Sempre acreditei no apuramento, desde o primeiro dia que começou. E continuo a acreditar. A vitória sobre os Camarões foi importante e motivadora. Mas se não fizermos frente a Moçambique o nosso trabalho não vai valer de nada no final” sustenta.

O nosso entrevistado garante ainda que o grupo está “motivado, unido e coeso” e que só pensam na vitória “e é com esse pensamento que vamos entrar em campo”. “Um Cabo Verde forte, motivado, aguerrido e concentrado, para dar tudo para conseguir a qualificação que tanto desejamos e dar uma alegria ao nosso povo” enfatiza.

O mesmo diz ainda estar à espera de um Moçambique “forte” e à procura da vitória e do apuramento, mas assegura que se há algum favorito para este jogo é a nossa seleção, visto que não perdemos nenhum jogo na qualificação e estando por isso, à frente deles na classificação.

Sobre o momento por que passa tanto na equipa do AEL Limassol (Chipre) e na seleção nacional onde tem sofrido poucos golos, sustenta que os guarda-redes nunca conseguem ficar muito tempo sem sofrer golos se não tiverem a ajuda dos colegas. “Então trata-se sempre do trabalho em equipa” concluiu.

Cabo Verde entra em campo hoje às 18 horas locais para defrontar a seleção de Moçambique, no Estádio do Zimpeto (Maputo), procurando cinco anos e meio depois a sua terceira qualificação para uma fase final do CAN, isto depois das participações em 2013 e 2015.