Parlamento da CEDEAO reunido em Freetown-Serra Leoa, para 1ª Sessão Extraordinária

30/03/2021 13:16 - Modificado em 30/03/2021 13:16

Arrancou esta segunda-feira, 29, em Freetown, capital da Serra Leoa, a 1ª Sessão Extraordinária do Parlamento da CEDEAO, da legislatura 2020-2024. A cerimónia de abertura foi presida pelo presidente do parlamento comunitário, o serra-leonês Sidie Mohamed Tunis e contou com as presenças, entre outras, do presidente da República de Serra Leoa, Julius Maada Bio e do preside da Comissão da CEDEAO, Jean-Claude Brou.

O presidente do Parlamento da CEDEAO, Sidie Mohamed Tunis, em funções há pouco mais de um ano, começou a sua alocução, por manifestar a satisfação em trazer os trabalhos presenciais do parlamento para o seu país, numa altura em que o mundo atravessa, uma crise pandémica sem precedente, com consequências nefastas para os países, mormente, para os da nossa sub-região.

Esta sessão extraordinária de Freetown reforça, Mohamed Tunis, o engajamento e a determinação do Parlamento da CEDEAO, em implementar o Protocolo Adicional ao Tratado da CEDEAO sobre o reforço das prerrogativas do Parlamento dos 15 que visa, entre outros propósitos, transformar um parlamento consultivo, num parlamento legislativo, onde os deputados seriam eleitos por sufrágios diretos e universais dos povos da comunidade.

Um dos pontos de agenda dos trabalhos desta sessão extraordinária tem que ver, justamente, com a análise e aprovação do Plano Estratégico do Parlamento para o quadriénio 2020-2024. A este propósito, o presidente da Comissão da CEDEAO, Jean-Claude Brou destacou, durante o seu discurso, a importância deste instrumento de gestão para os próximos três anos. “O presente Plano Estratégico é, de facto, um instrumento estruturante, para a eficácia da ação do Parlamento. Esta é uma verdadeira bússola, pois está alinhado com as prioridades de desenvolvimento da sub-região, privilegia a participação das populações nos assuntos comunitários, de acordo com a Visão 2020 da CEDEAO, que consiste em construir uma CEDEAO dos povos”, sublinha Jean-Claude Brou, para quem não existe uma comunidade de povos, sem livre circulação de pessoas e bens.

O Presidente da Comissão da CEDEAO recorda, ainda, que o Plano Estratégico do Parlamento Comunitário está alinhado com as ações empreendidas pela Comissão que assentam em cinco eixos fundamentais: segurança, paz e democracia, na sub-região; integração regional, a partir da livre circulação de pessoas e bens; desenvolvimento de capital humano, através de grande aposta no sistema de saúde, educação, desenvolvimento social; promoção da juventude e das tecnologias de informação e comunicação, género e emprego; resiliência económica e transformação e, finalmente, a infraestruturação económica dos países da sub-região.

Por seu turno, o presidente da República da Serra Leoa, Julius Maada Bio, iniciou o seu discurso por pedir aos presentes, um minuto de silêncio, em memória dos cidadãos da CEDEAO e do continente que perderam a vida, por causa da Covid-19.

“Serra Leoa já não é um país de conflito armado”

“A Serra Leoa já não é um país marcado por conflitos armados, como é, habitualmente, dado a conhecer. Hoje somos, uma terra de paz, estabilidade e de boa governação, onde cada serra-leonense tem espaço e oportunidade para construir o seu futuro”, afiança, Julius Maada Bio que felicitou aos soldados e cidadãos da CEDEAO pelo empenhamento e determinação, na conquista pela paz e estabilidade do país.

“A Serra Leoa agora é uma terra de tranquilidade onde trabalhamos para a consolidação e democracia, guiados por uma estratégia de definição de prioridades e forte aposta no desenvolvimento de capital humano, alinhado com o nosso Plano de Desenvolvimento Nacional de Médio Prazo”, garante o chefe de Estado da Serra Leoa, enaltecendo o foco de todo o seu governo em trabalhar, para alcançar o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Recorde-se que os trabalhos da 1ª Sessão Extraordinária do Parlamento da CEDEAO, da 5ª Legislatura, serão retomados esta terça-feira, 30, estando agendado, para de manhã, adoção do Plano Estratégico do Parlamento da CEDEAO; análise e adoção do Plano de Atividades para 2021 e apresentação e debates sobre: “A Situação da Juventude na Sub-região da CEDEAO”; para, à tarde, os parlamentares da comunidade fazerem o ponto de situação e evolução de pandemia da COVID-19, na nossa sub-região.

Já para o quarto e penúltimo dia dos trabalhos parlamentares, está agendada uma assembleia da Rede de Mulheres Parlamentares da África Ocidental (ECOFEPA, sigla em inglês), presidida pela deputada, Filomena Vieira, da delegação de Cabo Verde, no Parlamento da CEDEAO, composta pelos deputados, Orlando Dias, Humberto Lélis, Filomena Gonçalves e Carlos Delgado.