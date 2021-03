PAICV quer voltar a colocar TACV a voar entre as ilhas

29/03/2021 18:22 - Modificado em 29/03/2021 18:22

A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada promete, caso vença as eleições legislativas de 18 de abril, renegociar o acordo de privatização da TACV e recolocar a companhia aérea a operar nos voos domésticos.

“Pretendemos renegociar o acordo de privatização dos TACV, até porque entendemos que não é um acordo que proteja os interesses nacionais e que dê garantias. Ou seja, que cumpre o objetivo final dos transportes, que é fazer a ligação e garantir a coesão territorial”, afirma JHA em entrevista à Lusa.

A líder do PAICV coloca como prioridade, renegociar o acordo, mas também “claramente que pretendemos renovar, reestruturar e recapitalizar a companhia de bandeira”, acrescenta.

Num contexto em que há vários anos Cabo Verde conta apenas com um operador aéreo dos voos domésticos (liderada pela companhia Binter, das Canárias, Espanha), Janira Hopffer Almada diz que essa renegociação da privatização da TACV – que passou a designar-se comercialmente Cabo Verde Airlines e que há um ano está totalmente parada devido à pandemia de covid-19 – implicará a retoma das ligações aéreas internas.

O objetivo é “recuperar as operações domésticas” na TACV, sublinha, com um “ponto essencial” que é estabelecer uma “garantia de serviço público obrigatório” nessas ligações.

Na entrevista à Lusa Janira Hopffer Almada defende que o país não pode ter ilhas com um voo semanal. “Se nós não temos serviços de saúde com respostas suficientes para essas ilhas. Portanto, é uma questão de soberania, de dignidade, mas também de garantir os direitos básicos previstos na Constituição”, afirma.

“Sempre defendi e continuo a defender, agora com muito mais convicção, que a definição da política de transportes deve ser competência do Governo da República, sobretudo considerando a nossa natureza arquipelágica, feita de ilhas, e com uma imensa e valiosa diáspora”, acrescenta a mesma.