Jorge Barreto: “Já foram vacinados 235 profissionais de Saúde com a AstraZeneca e sem nenhum sinal que nos fizesse recuar sobre a aplicação da vacina no país”

29/03/2021 18:11 - Modificado em 29/03/2021 18:11

Um total de 235 pessoas já foram vacinadas com 1.ª dose da vacina da AstraZeneca e sem quaisquer complicações adversas, o que comprova a qualidade e segurança da vacina, como garante o diretor nacional de Saúde.

Conforme Jorge Noel Barreto, o número de profissionais de Saúde já vacinados contra a Covid-19 subiu para 2.619, apontando que este número representa 61% do total estipulado no Plano Nacional de Vacinação para esse grupo.

Os profissionais de Saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia, são a prioridade, já que são eles a cuidar dos doentes com Covid-19.

“Não houve interferências de maior para nos preocupar. Houve alguns profissionais que tiveram dores no local onde receberam a vacina. Outros tiveram um pouco de febre e calafrios. Mas isso tudo isso é normal, porque é sinal de que está tendo o efeito desejado. Não há neste momento nenhum sinal que nos fizesse recuar sobre a aplicação da vacina no país” aclara.

Cabo Verde recebeu 5.850 doses da vacina Pfizer, que estão sendo administradas aos profissionais de saúde, e 24 mil doses da AstraZeneca, que já começou a ser administrada.

A meta do País é vacinar mais de 70% da população ainda neste ano.

Segundo Jorge Barreto em Cabo Verde estão internadas 21 pessoas, sendo 6 no Hospital Santa Rita Vieira em Santiago Norte (todos estáveis), Hospital Ramiro Figueira no Sal com 6 (3 fazendo oxigénio), Hospital Baptista de Sousa com 4 (1 fazendo oxigénio), Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia com 5 (3 fazendo oxigénio), Hospital São Francisco de Assis no Fogo com uma pessoa que está estável.