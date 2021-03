Covid-19. Guterres apela ao alívio da dívida dos países mais pobres

29/03/2021 17:49 - Modificado em 29/03/2021 17:50

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou hoje à comunidade internacional para a aplicação de “um novo mecanismo” destinado ao alívio da dívida dos países mais pobres, fragilizados pela pandemia.

No decurso de uma conferência de alto nível sobre o financiamento ao desenvolvimento organizada na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, Guterres emitiu um “apelo à ação urgente” no contexto “da pior recessão desde a Grande Depressão”.

Os países dos G20 despenderam cerca de 16 biliões de dólares (13,5 biliões de euros) para relançar as suas economias, mas os países em desenvolvimento não têm essa capacidade, lamentou no decurso deste evento organizado com o Canadá e a Jamaica, na presença de representantes de várias dezenas de Estados.

“Os alívios suplementares e direcionados da dívida a favor dos países vulneráveis, incluindo os países com rendimentos intermédios, serão necessários em definitivo”, disse, ao apelar à criação deste “novo mecanismo”.

Guterres congratulou-se com as recentes medidas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do G20, apesar de sugerir medidas “mais audaciosas e mais ambiciosas”.

O mecanismo do G20 de suspensão da dívida, que expira no final de junho, deverá ser prolongado até 2022 e proposto aos países com rendimentos intermédios que o desejarem, solicitou.

O G20, o grupo das 20 primeiras economias do mundo, chegou a acordo sobre um quadro comum para restruturar a dívida de países pobres com uma moratória sobre o pagamento dos juros no âmbito da “iniciativa de suspensão do serviço da dívida”.

“Estamos à beira de uma crise da dívida”, advertiu o secretário-geral da ONU, ao considerar que “um terço das economias emergentes estão expostas a um risco elevado de crise orçamental”.

Por outro lado, seis países estão em incumprimento, incluindo a Zâmbia e o Líbano, este último pela primeira vez na sua história.

No início de março, os ministros das Finanças do G7 tinham apoiado, por intermédio do FMI, novas ajudas aos países desfavorecidos fragilizados pela pandemia.

Estas economias ricas mostraram-se favoráveis a uma nova emissão de direitos de emissões especiais (DTS), a primeira desde a crise financeira de 2009, para “garantir liquidez” aos países em questão.

