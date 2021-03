Seleção nacional de futebol com testes negativos a covid-19

29/03/2021 17:42 - Modificado em 29/03/2021 17:42

Toda a caravana da seleção nacional de futebol testou hoje negativo para a infeção pelo novo coronavírus, em testes realizados à chegada a Moçambique.

Os resultados dos testes PCR saídos esta manhã apontam que Bubista terá todos os jogadores que viajaram a sua disposição, salvo alguma lesão que possa impedir algum jogador de estar presente no jogo de amanhã.

De realçar que Cabo Verde realizou ontem, à noite, um treino leve no estádio do Costa do Sol, em Maputo. Já nesta segunda-feira, foi realizado um novo, desta feita no estádio do Zimpeto, palco do jogo.

Neste grupo F de apuramento, os Camarões já qualificada na qualidade de país anfitrião do CAN’2021, comanda o grupo com dez pontos, seguida de Cabo Verde com sete, Ruanda com cinco, e o Moçambique na última posição, com quatro.

O Grupo F de qualificação para CAN’2021 encerra na próxima terça-feira, 30, altura em que Cabo Verde defronta Moçambique, em Maputo, ao passo que Camarões, equipa anfitriã do CAN’2021, faz a recepção do Ruanda.

À luz do regulamento, apuram-se para a fase final do CAN’2021, a seleção dos Camarões, já qualificada enquanto país anfitrião e o segundo classificado.