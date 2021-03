CMSV esclarece que habitações sociais de Norte de Baía “reúnem todas as condições de habitabilidade”

29/03/2021 17:33 - Modificado em 29/03/2021 17:33

Foto: CMSV

A Câmara Municipal de São Vicente veio hoje a público esclarecer que as habitações sociais de Norte de Baía “reúnem todas as condições de habitabilidade”, pelo que cada munícipe deverá melhorar a sua habitação a seu gosto.

Este esclarecimento por parte da edilidade sanvicentina, veio na sequência de publicações nas redes sociais sobre as habitações sociais do Norte de Baía, vincando que ao longo dos últimos anos já fez a entrega de um “número considerável de habitações a diversas famílias que se encontravam em situações de vulnerabilidade” e que hoje vivem em “habitações dignas, melhorando paulatinamente a sua qualidade de vida”.

“Em relação à ligação de rede de água e eletricidade, convém informar que é da responsabilidade dos contemplados dirigir-se ao balcão da Electra para efetivar o contrato, mediante o documento fornecido no ato de entrega das referidas habitações” sustenta.

Por fim, assegura que é uma edilidade voltada para as causas sociais, e que por isso estará “sempre próximo dos que mais precisam com projetos de intervenção nas mais diversas áreas e com foco no melhoramento da vida das famílias”.