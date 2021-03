Ator e músico britânico nigeriano Wale Ojo em concerto no Mindelo

29/03/2021 16:37 - Modificado em 29/03/2021 16:38

De passagem por Mindelo o ator e músico britânico nigeriano Wale Ojo vai estar no Centro Cultural do Mindelo (CCM) em um concerto, Morguine, na quarta-feira 31 de Março.

Conforme comunicado do CCM, Morguine é um projeto contínuo de recital do espaço que visa uma maior divulgação de outras músicas.

Nascido na Nigéria em dia 9 de Setembro de 1968, WaleOjo começou a atuar ainda muito jovem. Ele se tornou uma estrela infantil trabalhando principalmente em séries dramáticas e novelas de televisão.

Ele é bem conhecido por seu papel como Bayo na novela de comédia de televisão Meetthe Adebanjos (2012-2014), que ganhou um prémio Nigeria Lite Entertainment em 2006 e uma indicação ao AMVCA em 2015.

A sua estreia no cinema foi no filme Rage (1999) no qual ele interpretou um gangster esquizofrênico e uma participação especial no primeiro curta-metragem de Guy Ritchie, The Hard Case (1995).

A sua primeiro longa metragem no seu país natal, a Nigéria, foi Phone Swap( 2012), que lhe rendeu um prémio NEA de Melhor Ator, e outros filmes incluem The Ceo (2016) Ojukokoro (2016) e White Color Black (2016).

Ele é o pioneiro e fundador do movimento New Nigeria Cinema e possui uma produtora com o mesmo nome, New Nigeria Cinema Ltd.

Em 2017 participou do Nine Zero Degrees Lounge em Victoria Island para mostrar as suas habilidades como músico interpretando músicas popularizadas por Kool and the Gang, Carlos Santana e Bob Marley.