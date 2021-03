Idosos com mais uma linha verde – 800 20 08 – para marcação da vacinação contra a covid-19

29/03/2021 16:25 - Modificado em 29/03/2021 16:25

Após o anúncio do Ministério da Saúde e Segurança Social, sobre o início das inscrições de pessoas com 60 anos ou mais, a partir de 25 março, para serem vacinadas, a linha disponível [800 11 12] não o têm conseguido, desde o anúncio, dar vazão a tantas chamadas.

Para o efeito, o Ministério após alegar através do diretor nacional de Saúde, Jorge Barreto que estas pessoas não ficarão sem tomar vacinas se estiverem inscritas e que o Ministério da Saúde vai continuar a analisar a estratégia, e tentar identificar outras soluções.

Surge agora mais uma linha verde [800 20 08] em parceria com a Casa do Cidadão que funciona de segunda a sexta-feira, das 7:30h as 19:30h. E aos sábados das 9:00h às 13:00h.

Ainda assegura a mesma fonte que outras soluções vão ser disponibilizadas oportunamente.

De relembrar que os idosos são um dos principais grupos de risco da Covid-19, pois a probabilidade de terem complicações e de morrerem em decorrência é muito maior do que em pessoas mais jovens.

E justifica a sua posição considerando o facto de muitos desses idosos terem doenças crónicas, o que aumenta ainda mais os riscos de complicações quando infetados com o novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19.

Por isso, justifica que estes são os que mais são internados nos hospitais e em cuidados intensivos, devido a complicações de Covid-19, sobrecarregando os estabelecimentos de saúde e condicionando a organização dos serviços.

Para além disso, são os idosos que também têm falecido mais frequentemente por causa da doença. “Em Cabo Verde, os óbitos de pessoas com 60 ou mais anos de idade por causa da covid-19 representa 84% de todas as mortes já ocorridas por esta doença, com peso maior nas pessoas mais idosas”.

Portanto, ao fazer a inscrição numa das linhas verde – 800 11 12 ou 800 20 08 – , o MSSS afirma que as pessoas serão chamadas posteriormente para serem avisadas do dia e da hora em que cada uma deverá dirigir-se para o local de vacinação, com o objetivo de evitar aglomerações e de se respeitar as medidas de prevenção necessárias. “A vacinação irá começar do mais velho para o menos velho”, conclui o comunicado.

Elvis Carvalho