Escola do Mar arranca com cursos profissionalizantes em São Vicente

29/03/2021 16:09 - Modificado em 29/03/2021 16:09

As formações vão decorrer nas instalações da ONDS com a participação de 20 formandos em cada uma das áreas. O objetivo seguinte é levar as formações às outras ilhas.

A Escola do Mar de Cabo Verde (EMAR), conforme avançou o presidente do Conselho de Administração, durante o lançamento oficial, são três cursos nas áreas de cozinheiro para navios, empregado de câmara para navios, instalação e manutenção de equipamentos de frio e arranca no próximo dia 05 de abril.

António Fernandes diz que este é um dia importante para a EMAR, como também para a Organização Nacional da Diáspora Solidária, ONDS, numa parceria “para oferecer a jovens cabo-verdianos a oportunidade que desejam de formação profissional”.

Estas formações da escola que tem sob sua alçada a formação no sector das pescas e navegação costeira, que vão decorrer nas instalações da ONDS é, segundo a representante desta instituição com sede em São Vicente, fruto do reconhecimento da organização como entidade formadora pelo Sistema Nacional de Qualificação e que desde da sua criação em 1997, a sua caminhada tem sido feita com parcerias, que juntos têm desenvolvido “projetos diversos em áreas estruturantes para colmatar as fragilidades sociais de Cabo Verde, que todos sabemos são muitas”.

Por outro lado Conceição Melo ajuntou, que desde a sua criação já contam com 2.000 projetos em áreas diversas que vão de encontro com às necessidades do mercado.

“O reconhecimento da ONDS como entidade formadora pelo Sistema Nacional de Qualificações tem desafiado para a melhoria contínua das formações profissional” e que isto tem-lhes permitido melhorar a cada dia e aumentar a qualidade da mão-de-obra disponível no mercado nacional.

Para esta responsável, a parceria com a EMAR é motivo de “satisfação e orgulho”, visto que julga ser o fruto de reconhecimento do trabalho desenvolvido com o “objetivo de melhorar as condições de vida a população”.

Com efeito, Conceição Melo “augura” sucesso aos candidatos selecionados e aos formadores a dedicação de sempre.

Elvis Carvalho