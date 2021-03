Can 2021: Seleção nacional já treina em Maputo no palco do jogo com Moçambique

28/03/2021 20:25 - Modificado em 28/03/2021 20:25

A seleção cabo-verdiana de futebol já treina em Maputo, onde vai defrontar a sua congénere de Moçambique, na terça-feira, 30, em jogo a contar para a última jornada do grupo F de qualificação para o CAN 2021.

Depois da vitória de sexta-feira, 26, no Estádio Nacional na cidade da Praia, ante aos Camarões por 3-1, a seleção partiu rumo a Moçambique onde disputa a cartada decisiva de apuramento para o CAN 2021.

Em busca do sonho Cabo Verde não poderá contar com Ryan Mendes, Roberto Lopes e Steve Furtado, que devido a imposições dos seus clubes, não vão poder defrontar Moçambique. Recorda-se que estes jogadores alinharam de início na vitória de 3-1 sobre Camarões, sendo Ryan Mendes o grande destaque do encontro. Certamente baixas de peso, e que Bubista terá que contornar, para o confronto com a seleção moçambicana.

Cabo Verde vai assim preparar no Estádio Nacional do Zimpeto em Maputo, o jogo frente a Moçambique, marcado para dia 30 de Março e que está agendado para as 18h00 (hora de Cabo Verde) e que é a sexta e última jornada de qualificação para a CAN’2021 que se vai realizar nos Camarões.

Dos convocados, apenas Hélder Tavares, não treinou, tendo feito tratamento médico. Camarões lidera o Grupo F com 10 pontos, seguido de Cabo Verde com 7 pontos, Ruanda 5 pontos e Moçambique 4 pontos.