Dezoito seleções apuradas. Faltam 6 lugares para o CAN-2021

28/03/2021 20:15 - Modificado em 28/03/2021 20:15

A fase de apuramento para o Campeonato Africano das Nações de 2021 que vai decorrer nos Camarões termina no final deste mês de março. Quando falta apenas uma jornada para encerrar esta fase de grupos, 18 nações já estão apuradas para o CAN-2021. Por enquanto nenhuma selecção lusófona carimbou o passaporte para a prova.

Faltam seis lugares para conhecermos as 24 selecções que vão participar o Campeonato Africano das Nações que vai decorrer entre janeiro e fevereiro de 2022 nos Camarões.

Cabo Verde é um dos países lusófonos, a par da Guiné-Bissau, que ainda sonha com o apuramento. Os Camarões lideram o Grupo F com 10 pontos e já estão apurados, Cabo Verde segue no segundo lugar com sete pontos, isto enquanto o Ruanda com cinco e Moçambique com quatro estão nos dois últimos lugares.

De notar que neste grupo há apenas um lugar qualificativo para o Campeonato Africano das Nações e três selecções ainda podem alcançar esse lugar.

Na derradeira jornada, a 30 de Março, Moçambique recebe Cabo Verde e o Ruanda desloca-se aos Camarões.

Os ‘Mambas’ precisam de um triunfo frente aos ‘Tubarões Azuis’, e que os ruandeses não vençam os camaroneses, para alcançar o apuramento para o CAN-2022.

A selecção cabo-verdiana precisa, no minímo, de um empate em território moçambicano para carimbar o passaporte para o Campeonato Africano das Nações.

Quanto aos ruandeses têm de vencer os Camarões e que os cabo-verdianos sejam derrotados pelos moçambicanos.

De notar que Angola e São Tomé e Príncipe já estão fora da corrida ao Campeonato Africano das Nações de 2021.

Já a seleção da Guiné-Bissau ocupa o terceiro lugar no Grupo I com seis pontos, a dois do Congo Brazzaville e a sete do Senegal, que já está apurado.

Para chegar ao CAN-2021, os ‘Djurtus’ têm de vencer em casa os congoleses, a 30 de Março. Um triunfo garante automaticamente o apuramento para a prova que vai decorrer nos Camarões.

Eis todas os seleções já apuradas: Camarões, Senegal, Argélia, Mali, Guiné-Conacri, Sudão, Tunísia, Egipto, Gâmbia, Gabão, Gana, Burkina Faso, Zimbabué, Guiné-Equatorial, Marrocos, Costa do Marfim, Comores e Nigéria.