Vacinação de idosos: Linha Verde – 800 11 12 – não dá vazão a tantos pedidos de inscrição

28/03/2021 20:02 - Modificado em 28/03/2021 20:02

Muitas pessoas, com 60 ou mais anos, que tentam fazer à marcação para vacinação contra a covid-19, através da Linha Verde 800 11 12 não o têm conseguido, referindo que desde o anúncio feito pelo ministério está linha está sempre ocupada.

As marcações para o número 800 11 12 podem ser feitas diariamente das 08:00 as 20:00 horas, mas muitos idosos asseguram que têm tentado diversas vezes e em horas diferentes, dentro do horário estabelecido mas, sem sucesso e pedem celeridade e que outras soluções sejam encontradas para ultrapassar este constrangimento.

“Liguei várias vezes, mas sem sucesso. Espero que esta situação seja resolvida o mais rápido possível, porque queremos ser imunizados o mais breve possível” diz-nos Joana Nascimento.

A mesma opinião é compartilhada por Manuel Lopes. Este acrescenta ainda que é um “grande constrangimento” ter de ligar várias vezes e ninguém atender o telefone. “Gastei muitas horas do dia só para ligar, mas sem sucesso. Não sei o que se passa com a linha” sustenta este idoso que mostra-se ainda preocupado que não seja vacinado devido a este constrangimento.

Vários são os relatos de pessoas com mais de 60 anos que não conseguem aceder à linha verde de apoio, fazendo aumentar as preocupações e reclamações, sobre a criação de alternativas para dar resposta a esta situação.

No entanto, o diretor nacional de Saúde, Jorge Barreto esclarece que as pessoas do grupo etário a partir de 60 anos não ficarão sem tomar vacinas se estiverem inscritas e que o Ministério da Saúde, vai continuar a analisar a estratégia, e tentar identificar outras soluções.

“A linha verde [800 11 12] é uma solução inicial. Claro que isto começou há dias e não podemos inscrever todas as pessoas idosas de Cabo Verde nos primeiros dias. Peço calma e persistência das pessoas. A linha verde está a funcionar mas estamos a trabalhar em outras soluções” vincou.

O mesmo informou ainda que após a marcação será feita uma triagem, pois a vacinação para a terceira idade inicia-se com as pessoas mais idosas e com doenças de risco, prosseguindo com as de menos idade. Após a triagem, explicou, as pessoas inscritas serão chamadas e avisadas sobre o local e a hora onde irão receber a vacina.