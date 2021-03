Dom Ildo Fortes destaca “grande impacto” da pandemia na vida da Igreja

28/03/2021 19:12 - Modificado em 28/03/2021 19:12

A pandemia tem tido “grande impacto”, na forma como a Igreja tem feito as suas celebrações religiosas, entretanto, apesar de tudo isso e respeitando as regras sanitárias e com “todos os cuidados”, têm conseguido realizar as atividades.

Dando inicio à Semana Santa para os cristãos, este domingo com a missa de Ramos, na igreja em Ribeira de Craquinha, em São Vicente, celebrou-se a missa, louvando os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Devido a pandemia, a igreja optou por fazer a celebração ao ar livre, respeitando as regras de prevenção da covid-19.

O Bispo da Diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes diz que apesar do grande impacto da covid-19 na vida da igreja, esta tem-se adaptado às situações.

“A pandemia da Covid-19 tem tido um grande impacto na vida da Igreja, concretamente nas celebrações e nós em Cabo Verde penso que, apesar de tudo, o vírus não tem sido tão letal e mortal”, refere Dom Ildo Fortes que relembra que desde de maio “retornamos as nossas celebrações”, com restrições, cuidados, segurança e higiene necessária.

No ano passado, a Igreja fez as celebrações de Páscoa à porta fechada, sem a presença de fiéis e também não foi possível, segundo o Bispo da Diocese do Mindelo “fazer a grande manifestação de fé na rua, como habitualmente fazíamos”, onde se juntam centenas a milhares de pessoas na “Procissão de Ramos” e na realização da “Via Sacra”.

Embora aponte estes constrangimentos, reconhece que estas actividades não são feitas por uma questão de cuidado, saúde e de pensar no próximo.

O ápice da Semana Santa, acontece no Tríduo Pascal, quando os fiéis recordam o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição.

Na Diocese do Mindelo, seguindo orientações e protocolos de combate e prevenção à Covid-19, famílias católicas vão poder participar das missas em todas as paróquias.

Elvis Carvalho