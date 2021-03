CPLP quer avaliar os impactos no mundo do trabalho, na Previdência Social e no Trabalho Infantil

28/03/2021 19:05 - Modificado em 28/03/2021 19:05

A XIV Reunião dos Ministros do Trabalho e Segurança Social da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no dia 30 Março, pretende avaliar os impactos devastadores da pandemia no mundo do trabalho, com especial ênfase na Previdência Social e no Trabalho Infantil.

Sob o tema “Covid-19 e o Mundo do Trabalho” será realizada no dia 30 de março de 2021, por videoconferência, a XIV Reunião dos Ministros do Trabalho e Segurança Social da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com a participação dos Ministros ou seus Representantes dos nove Estados-Membros.

Presidida pela Ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, esta é uma oportunidade, segundo comunicado do governo, para se abordar e concertar posicionamentos no combate aos impactos devastadores da pandemia no mundo do trabalho, com especial ênfase na Previdência Social e no Trabalho Infantil.

Recorde-se que a República de Cabo Verde assumiu a Presidência pro tempore da CPLP em julho de 2018, na XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo realizada em Santa Maria, na ilha do Sal, sob o lema “As Pessoas, A Cultura, Os Oceanos”.