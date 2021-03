40 anos da OMCV – Organização em São Vicente quer melhorar este ano habitação a dez famílias na ilha – c/vídeo

28/03/2021 18:58 - Modificado em 28/03/2021 18:59

A Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) que no sábado, 27 de Março, comemorou o 40º aniversário de existência considera o balanço positivo, a sua atuação, como Organização Não Governamental, que tem contribuído, “como pode” no desenvolvimento do país.

Fátima Balbina, delegada da organização das mulheres em São Vicente, diz que um dos objectivos da OMCV na ilha é melhorar a condição de habitação de dez, 10, famílias com a construção de casas de banho. “Este é o desafio para este ano”, projecta Balbina que quer duplicar este número.

Ainda a nível nacional, destaca os vários projectos da OMCV que estão a decorrer em várias ilhas.

Fátima Balbina diz que a OMCV está a cumprir o seu papel, mas a falta de meios para a concretização de mais projectos é um dos calcanhares de “Aquiles” da instituição. “Temos feito muito, mas poderíamos ter feitos mais, se tivéssemos mais recursos”, diz esta responsável que avança ainda que várias mulheres procuram a OMCV, como se fosse uma instituição com grande capacidade de resposta, mas que infelizmente não conseguem dão vazão a tanta procura.

“Precisamos de mais meios para dar resposta aos desafios que se colocam à OMCV” e que trabalham fortemente no empoderamento socioeconómico e político da mulher cabo-verdiana.

Neste sentido, a mobilização de recursos financeiros é o maior desafio enfrentado pela instituição.

A OMCV, criada oficialmente a 27 de março de 1981, conta com cerca de 12 mil membros inscritos e está filiada na Plataforma Nacional das ONG desde 1996.

Tem como foco o bem-estar social, económico e cultural da mulher, das famílias e da sociedade cabo-verdiana no geral, através da defesa e promoção dos direitos da mulher integrado numa perspectiva de género.

Elvis Carvalho