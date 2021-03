TAP reforça aposta em Cabo Verde. São Vicente terá voos diários

26/03/2021 20:55 - Modificado em 26/03/2021 20:55

A TAP Air Portugal vai ter, a partir de agosto, um total de 20 ligações semanais a Cabo Verde. A Praia é a ilha com maior número de voos.

De acordo com a programação da companhia aérea de bandeira portuguesa, a partir de agosto a cidade da Praia terá 10 frequências semanais. São Vicente terá voos todos os dias da semana. Para a ilha do Sal, a oferta aumenta para mais um voo, passando a ter três ligações por semana.

De realçar que a TAP retomou, ainda no ano passado, as ligações para Cabo Verde com oito ligações, sendo 4 para o Aeroporto Internacional Nelson Mandela na cidade da Praia e 4 para o Aeroporto Internacional Cesária Évora em Mindelo.

Já para a ilha do Sal a transportadora portuguesa vai retomar os voos a partir do dia 01 de abril, com duas frequências semanais.

A companhia lusa anuncia que para a África serão 83 voos semanais, sendo seis por semana para Luanda, três por semana para Maputo, três por semana para Bissau, quatro por semana para São Tomé, 10 por semana para a Cidade da Praia, três por semana para o Sal e sete por semana para São Vicente.

Os bilhetes comprados até 31 de maio, com data de viagem marcada até 31 de dezembro de 2021, beneficiam de uma alteração gratuita. Esta possibilidade de alteração oferece mais flexibilidade a todos os passageiros da companhia, permitindo reservar e organizar as suas viagens com confiança, diz a transportadora aérea.