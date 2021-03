Bubista: “Os nossos jogadores estão de parabéns por tudo o que fizeram”

26/03/2021 20:40 - Modificado em 26/03/2021 20:41

O selecionador nacional Pedro Brito “Bubista” mostrou-se satisfeito com a vitória por 3-1 sobre a formação dos Camarões, vitória que coloca a nossa seleção no segundo lugar do grupo F e a depender de si mesma para marcar presença na fase final do CAN’2021.

O técnico que ainda não conheceu o sabor da derrota em jogos oficiais à frente dos Tubarões Azuis, diz-se “bastante satisfeito pelo empenho de todos os jogadores”, assegurando que seria difícil fazer melhor resultado do que aquele que foi conseguido.

“Jogamos contra um adversário bastante competente. Por isso, os nossos jogadores estão de parabéns por tudo o que fizeram durante o jogo e durante o estágio. Não é fácil, neste período, estarem a viajar grandes distâncias para representarem a seleção. Temos que valorizar o que os jogadores têm feito” vincou.

No entanto, o técnico coloca um travão na euforia e garantiu que a seleção ainda não conseguiu nada, mas pelo empenho que colocaram em campo merecem todos os elogios, concentrando-se agora no jogo em Maputo.

Sobre o regresso da equipa aos golos, Bubista assegurou que o trabalho feito ao longo destes dias teve o efeito desejado, visto que nos jogos anteriores a seleção criou muitas oportunidades de golo, mas sem sucessos.

“Sabemos que em África é muito difícil fazer golos. Acho que nos outros jogos criamos mais oportunidades do que neste. A dinâmica da equipa é necessária e temos de fazê-lo sempre em função do adversário. Temos de demonstrar sempre grande capacidade defensiva e ofensiva” sintetizou.

Ultrapassado este forte adversário Bubista aponta baterias para o jogo decisivo frente a Moçambique, já na próxima terça-feira, 30 de Março, em Maputo. “Amanhã iniciaremos a viagem e não temos muito tempo para preparar este jogo. Mas vamos tentar estar o mais frescos possíveis” esclareceu o técnico nacional.

Para este jogo fora de portas, o mesmo dá conta que não poderá contar com Ryan Mendes, Pico e Steve Furtado, que partem ainda hoje para os países onde jogam devido a restrições sanitárias impostas no regresso dos atletas.