Cabo Verde com mais um óbito e 124 novos casos de Covid-19

26/03/2021 18:20 - Modificado em 26/03/2021 18:20

Cabo Verde registou hoje mais 124 casos de Covid-19, do total de 936 amostras analisadas, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O concelho de Santa Catarina (Santiago) registou mais um óbito por Covid-19.

Dos 126 novos casos registados hoje, a cidade da Praia (57) e a ilha do Sal (33) são os concelhos onde foram contabilizados mais casos de COVID-19.

A ilha de São Vicente reportou mais 12 novos casos, do total de 112 amostras analisadas.

A ilha da Boa Vista soma hoje mais 7 casos, São Domingos 1, Santa Catarina de Santiago 3, São Miguel 2 e Santa Cruz 2.

A ilha do Fogo contabiliza mais cinco casos que foram diagnosticados na cidade de São Filipe. A ilha de São Nicolau tem mais 2 casos, no concelho do Tarrafal.

Segundo o mesmo boletim hoje mais 75 pessoas tiveram alta, aumentando para 16.011 recuperados no país.

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 722 casos activos, 165 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 16.911 casos positivos acumulados.