Cabo Verde vence Camarões (3-1) e sobe ao segundo lugar do Grupo F

26/03/2021 17:56 - Modificado em 26/03/2021 17:56

A seleção de Cabo Verde venceu esta tarde a sua congénere dos Camarões por 3-1, em partida da quinta e penúltima jornada do Grupo F de qualificação para CAN’2021 e subiu ao segundo lugar com sete pontos.

O combinado crioulo conseguiu um resultado importantíssimo rumo ao CAN 2021, depois de vencer esta tarde no Estádio Nacional na cidade da Praia, os Camarões por 3-1, num jogo que teve como destaque o avançado Ryan Mendes.

A nossa seleção até entrou a perder quando aos 14 minutos de jogo a formação camaronesa marcou por intermédio de Pierre Counde, na transformação de um livre direto, que não deu hipóteses ao guarda-redes Vozinha.

Aos 16 minutos Cabo Verde deu o primeiro sinal de perigo por Ryan Mendes, que na cara do guardião camaronês Ondoa atirou por cima da trave. No entanto, o golo do empate dos Tubarões Azuis não tardou, quando Kuca aproveitou um mau alívio da defensiva dos Camarões e rematou colocado fora do alcance de Ondoa.

Já no segundo tempo viria a aparecer o homem do jogo Ryan Mendes, que à passagem dos 59 minutos, numa arrancada fulminante, rematou rasteiro levando o defesa central Bagnack, dos Leões Indomáveis, ao tentar o corte introduziu a bola na própria baliza.

A confirmação da vitória viria a ser carimbada aos 63 minutos tendo de novo como protagonista o avançado Ryan Mendes, que arrancou pela esquerda e na cara de Ondoa rematou colocado e sem hipóteses de defesa.

Com esta primeira vitória ao cabo de cinco jogos, a equipa nacional passa a somar sete pontos e ocupa o segundo posto do grupo liderado pelo já apurado Camarões com dez, ao passo que Ruanda soma 5 pontos e Moçambique mantém os mesmos quatro pontos.

O Grupo F de qualificação para CAN’2021 encerra na próxima terça-feira, 30, altura em que Cabo Verde defronta Moçambique, em Maputo, ao passo que Camarões, equipa anfitriã do CAN’2021, faz a recepção do Ruanda.

À luz do regulamento, apuram-se para a fase final do CAN’2021, a selecção dos Camarões, já qualificada enquanto país anfitrião e o segundo classificado.