Fogo: Vítimas mortais do acidente de Achada Furna aumentam para seis

26/03/2021 16:50 - Modificado em 26/03/2021 16:50

O número de vítimas mortais do acidente de viação ocorrido, na semana passada em Achada Furna (Santa Catarina), aumentou para seis com o falecimento, hoje, no hospital Agostinho Neto, de uma mulher.

A sexta vítima mortal do acidente de há uma semana, respondia pelo nome de Cândida, residia na zona de Fonte Aleixo, subúrbio da cidade de São Filipe, e a informação foi comunicada à família perto das 13:00 horas.

A vítima foi um dos cinco feridos graves transferidos para o Hospital Central da Praia.

Ela foi transferida na segunda-feira, 22, juntamente com o condutor da viatura acidentada, mas na sexta-feira, 19, outros três feridos tinham sido encaminhados para o mesmo hospital, sendo duas mulheres e um homem.

Antes do seu encaminhamento para o hospital central, já no dia do acidente, a vítima mortal de hoje fora submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência no Hospital Regional São Francisco de Assis.

Assim, o acidente de viação ocorrido quinta-feira, 18, na localidade de Achada Furna, município de Santa Catarina do Fogo, provocou um total de seis mortos e sete feridos, estando neste momento quatro no Hospital Central da Praia e três no Hospital São Francisco de Assis.

Dos seis óbitos contabilizados, cinco são do sexo feminino e um do sexo masculino.

Este acidente, que envolveu uma carrinha de caixa aberta da Igreja Nova Apostólica, que fazia o trajecto Cabeça Fundão/cidade de Cova Figueira, transportando pessoas que participavam num cortejo fúnebre, torna-se assim o mais grave acidente de viação de que há memória na ilha do Fogo, quer pelo número de mortos (seis), quer de feridos graves (sete).

Inforpress