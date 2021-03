Mulher encontrada morta debaixo do acesso à Marina do Mindelo

26/03/2021 16:29 - Modificado em 26/03/2021 16:35

O corpo foi encontrado, na praia na Avenida Marginal, junto do antigo Cais de Alfândega, conhecido como Praia de “Catxor”, debaixo da ponte da Marina do Mindelo, ao lado do Pont d’Água.

Segundo a polícia, pelas características da mulher, trata-se de uma senhora idosa, sem no entanto precisar muitas informações, que no momento eram escassas.

O alerta foi dado, conforme informações recolhidas no local, por estudantes que estavam perto do local e viram algo estranho a boiar entre as pedras e chamaram outras pessoas que acionaram a polícia.

Ao se aproximaram do corpo perceberam que o cadáver não apresentava sinais de decomposição.

Dado o alerta, os bombeiros e a Polícia Nacional deslocaram-se ao local, até chegar a Policia Judiciária e posteriormente a Delegada de saúde, por volta 15h15, para atestar o óbito.

Após ter sido descoberto, o corpo permaneceu no local à vista de muitos curiosos, por cerca de 45 minutos. Alguns afastaram-se mas outros, ainda que visivelmente impressionados com a situação, não arredaram pé do local.

“Quem será? O que terá acontecido?” Perguntas que faziam uns aos outros. Mas até a edição do texto, nem as autoridades tinham respostas para as questões que se ouviam no local.

A mulher estava vestida mas não tinha qualquer documento de identificação. Desconhece-se, até ao momento, se o incidente aconteceu no local ou se o corpo foi levado até ali pela maré.

A Polícia adiantou apenas que o corpo, pelo seu estado de conservação, não tinha muito tempo na água, sem precisar há quanto tempo teria registado o provável afogamento.

O cadáver foi removido por volta das 15 horas e 15 minutos.

Em Atualização