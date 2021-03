Clubes de strip oferecem cartão VIP vitalício a quem recebe vacina da Covid-19 e prometem festa com “10 mil mulheres”

25/03/2021 22:04 - Modificado em 25/03/2021 22:05

Vacinados com acesso especial a pelo menos três espaços. Normalmente, a adesão VIP a apenas um deles custaria cerca de 3 mil euros.

FOTO: Getty Images

Um grupo de clubes de striptease em Nashville, EUA, está com uma promoção insólita: estão a oferecer acesso VIP vitalício aos residentes que se vacinarem contra a Covid-19, como forma de promover o processo de vacinação e assim travar os avanços da pandemia no estado do Tennessee.

Todos os adultos do estado norte-americano vão começar a ser chamados para a vacinação a partir do dia 5 de abril mas o ceticismo e a desconfiança ameaçam ser obstáculos à imunização da população. Por isso, pelo menos três bares para adultos decidiram ‘adoçar’ a pica com uma oferta tentadora, ainda que inusitada.

Os espaços, famosos na cidade, incluem o Deja Vu Showgirls, o Hustler Club (fundado pelo falecido magnata da pornografia Larry Flynt) e o Kings of Hustler Male Revue juntaram-se nesta promoção da vacinação e estão a oferecer cartão de membro VIP vitalício, válido em todos os três clubes, a quem se vacinar. O acesso VIP a apenas um destes clubes fica, em média, com um custo de três mil euros.

Ainda, os responsáveis prometem uma festa de arromba, quando todos estiverem vacinados, com as “mais de 10 mil mulheres nuas” que um dos espaços publicita.

“Quando a Covid estiver atrás de nós, o Deja Vu, o Hustler e o Kigs of Hustler vão dar a maior festa que esta cidade alguma vez viu. Mas tudo começa com sermos vacinados”, diz o diretor regional dos espaços, Michael Durham ao Daily Star.

A condição para receber o cartão de sócio VIP é simples: apresentar o certificado de vacinação.

Em Correio da Manhã