São Vicente: OMCV lança ‘bolsa’ ecológica com ambição de tirar de circulação as ‘bolsas’ de plástico

25/03/2021 21:42 - Modificado em 25/03/2021 21:42

A Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) fez o lançamento de uma bolsa ecológica, em São Vicente, que tem como objetivo, conforme a mentora do projeto, a designer Arciolinda Fortes, após receber um convite da organização para ser voluntária do espaço.

Ao chegar no local, conta que deparou com uma vasta existência de matérias, mas que tinham pouca utilização, nisto optou por trazer a OMCV, como designer, mas sem fugir da política da organização que responde às necessidades da sociedade. “Trouxe a política dos três R – Reutilizar, Reduzir e Reciclar. E dentro das nossas possibilidades implementar este projeto e futuramente tentar reduzir o uso das bolsas de plástico na sociedade”.

Arciolinda Fortes disse ainda que o projeto teve como objetivo, acolher mulheres que durante a pandemia ficaram sem empregos e chegaram ao local, “Foi criado pensando nelas também”, sublinha.

Enquadrado nos 40 anos da criação da OMCV, no empoderamento da mulher cabo-verdiano e igualdade de género – nesta primeira fase estão a ser criadas um número reduzido- para no futuro procurar financiamento para a produção em massa do saco (bolsa) alternativo.

Nesta primeira fase, a Delegada da OMCV em São Vicente diz que vão produzir 100 unidades deste material, dar a conhecer à sociedade e posteriormente procurar financiamento para a produção em massa deste saco alternativo, e assim criar uma atividade geradora de rendimento a estas mulheres.

Fátima Balbina acrescenta ainda que este mês a organização está a preparar outras novidades para assinalar os 40 anos da organização, como por exemplo, entrega de prémios, exposições, entre vários outros projetos a serem implementados.