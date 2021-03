Covid-19: São Vicente com mais 11 casos positivos e um óbito

25/03/2021 20:27 - Modificado em 25/03/2021 20:27

A ilha de São Vicente registou nas últimas 24 horas mais 11 casos positivos de covid-19, elevando para 48 os casos ativos da doença.

De acordo com os dados avançados pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, São Vicente também teve o registo de mais um óbito, aumentando para 24 os óbitos na ilha e 164 o total de mortes em todo o território nacional.

São Vicente tem neste momento 2.460 casos acumulados da doença e 2.384 recuperados, visto que nas últimas 24 horas mais 4 pessoas receberam alta do isolamento.

Neste momento São Vicente, que desde ontem voltou a ver aumentar os casos, é a terceira ilha com mais casos ativos de covid-19, ficando somente atrás de Santiago e do Sal.

Recorda-se que São Vicente saiu do estado de calamidade no passado dia 18 de março, passando ao estado de contingência com as demais ilhas do país.