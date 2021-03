Apoiantes de Alex Saab lançam petição online a favor do cumprimento da decisão do TJ da CEDEAO

26/03/2021 14:02 - Modificado em 26/03/2021 14:04

Os apoiantes de Alex Saab lançaram uma petição online a exigir a libertação imediata do diplomata venezuelano preso em Cabo Verde no dia 12 de Junho de 2020 e detido desde então na ilha do Sal, e a exortar as autoridades cabo-verdianas para cumprirem a decisão do Tribunal de Justiça (TJ) da CEDEAO, que a 15 de Março ordenou a soltura do empresário e a anulação do seu processo de extradição para os Estados Unidos.

Cabo Verde tem-se recusado a cumprir o acórdão do tribunal regional, alegando que não está legalmente vinculado a esse órgão, e o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) acabou mesmo por confirmar, há poucos dias, a decisão anteriormente proferida pelo Tribunal da Relação de Barlavento, a favor da extradição de Alex Saab para os Estados Unidos.

“Exigimos da Comissão da CEDEAO e da União Africana que exortem o Governo de Cabo Verde, a cumprir a decisão do tribunal e o regresso, em segurança, do Enviado Especial e Embaixador junto da União Africana, Alex Saab, à Venezuela”, assim demanda o texto que faz a introdução da petição.

Na página online do requerimento público, destaca-se uma fotografia de Alex Saab, acompanhado da esposa e de uma das filhas do casal, além do texto que denuncia a posição de Cabo Verde e o apelo no sentido de que a CEDEAO e a União Africana “denunciem o seu desrespeito pelos direitos humanos”.

Eis o link da petição:

https://www.change.org/p/um-apelo-%C3%A0-liberta%C3%A7%C3%A3o-do-empres%C3%A1rio-venezuelano-injustamente-detido-alex-saab-the-economic-community-of-west-african-state-ecowas-a-call-for-the-release-of-the-wrongfully-detained-venezuelan-businessman-alex-saab