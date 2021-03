Jardins infantis do Mindelo recebem lavatórios da Unicef

25/03/2021 16:38 - Modificado em 25/03/2021 16:39

Foto: CMSV

Vinte e sete jardins infantis do concelho de São Vicente, com valência de creche, receberam lavatórios de lavagem das mãos, completando o kit de higienização do espaço e de proteção individual doado no quadro de combate à covid-19.

Conforme informações avançadas pela edilidade sanvicentina, foram beneficiados jardins inscritos na Carta Social, devidamente acreditados e subsidiados pelo Ministério da Família e Inclusão Social, sob gestão das ONG´S, confissões religiosas, Câmara Municipal e privados no regime Rempe.

No total serão entregues 100 lavatórios de lavagem das mãos, sendo 18 na Santa Cruz, 40 na Praia, 28 em São Vicente, sete para a ilha do Sal e São Nicolau.

A acção promovida pela Direcção-Geral de Inclusão Social, enquanto órgão regulador e gestor da Rede Nacional de Creches, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), pretende reforçar a higienização desses espaços e reduzir os riscos de contágio e disseminação da covid-19 nas creches e jardins de infância com valência de creche, representando um investimento global de mais de 2.499.626 escudos.