Joana Rosa: Cabo Verde vai receber cerca de 80 mil de doses da vacina da AstraZeneca no âmbito da Covax

25/03/2021 16:11 - Modificado em 25/03/2021 16:11

Cabo Verde vai receber mais cerca de 80 mil doses da vacina de AstraZeneca/Oxford no âmbito da iniciativa COVAX, de acordo com informações avançadas hoje no parlamento por Joana Rosa, líder parlamentar do MPD,.

Conforme a líder parlamentar do MPD, (Poder), o Governo estabeleceu como meta vacinar 70% da população elegível, ou seja, pessoas acima dos 18 anos. Nesta senda, anunciou que, até finais de Maio, Cabo Verde vai receber mais 80 mil doses da vacina da AstraZeneca.

Nisto apontou que, no âmbito da Covax estão garantidas vacinas para110 mil pessoas e que o governo está a trabalhar para junto dos parceiros internacionais garantir a quantidade de vacinas por forma a imunizar os 70% da população ainda este ano. “Um dado que irá permitir atingir a desejada imunidade de grupo e possibilitar a retoma gradual da atividade económica” reforçou.

Pelas informações, avançou que até ontem, 24 de março, cerca de 2.200 profissionais de saúde já receberam a primeira dose, o que representa 51,5% do previsto no Plano Nacional de vacinação contra a COVID-19 em Cabo Verde para esse grupo prioritário, sendo que a grande maioria trabalha nos hospitais e nas estruturas públicas de atenção primária de saúde.

Na sequência, apontou que serão vacinados os profissionais de saúde que trabalham exclusivamente no privado, os bombeiros e o pessoal dos Serviços da Proteção Civil e, de seguida, as pessoas idosas, começando de forma decrescente, em relação à idade.

“Reconhecemos, de igual modo, o trabalho articulado e a excelente colaboração da Proteção Civil, das Forças Armadas, da Guarda Costeira e da Embaixadados Estados Unidos, que disponibilizou a aeronave para colocar as vacinas em todas as ilhas” precisou.

Tendo acrescentado que, à exceção das ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, todas as outras ilhas já terminaram a vacinação dos profissionais de saúde que aceitaram ser vacinados.

“A vacinação tem decorrido sem sobressaltos, e, nos próximos dias a campanha de vacinação irá prosseguir, estando prevista a vacinação de 24 mil pessoas enquadradas dentro dos grupos prioritários” salientou Joana Rosa.